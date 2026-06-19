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IRGC reagirao

Iran je zbog izraelskih napada na Libanon ponovno zatvorio Hormuški tjesnac

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N1 Info
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19. lip. 2026. 14:53
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A ship is seen in the Persian Gulf off the coast of Sharjah. (Photo by AFP)
AFP

Iran je ponovno pojačao ograničenja u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i plina.

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Prema izvješćima od danas, pripadnici Iranske revolucionarne garde navodno su ispalili upozoravajuće hice i radiovezom upozorili brodove da se ne približavaju tjesnacu, piše Bild.

„Od povlačenja Izraela iz Libanona, potpunog ukidanja pomorske blokade te povlačenja američkih terorističkih snaga iz Perzijskog zaljeva i regije ovise glavni uvjeti sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država. Hormuški tjesnac ostat će zatvoren dok se ti uvjeti ne ispune. Svi brodovi pozivaju se da se, radi vlastite sigurnosti i zaštite, ne približavaju Hormuškom tjesnacu. Svako plovilo koje prekrši ovu uputu bit će gađano", stoji u poruci IRGC-ja.

Teme
blokada plovidbe geopolitičke tenzije hormuški tjesnac iranska revolucionarna garda pomorske prijetnje

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