IRGC reagirao
Iran je zbog izraelskih napada na Libanon ponovno zatvorio Hormuški tjesnac
Iran je ponovno pojačao ograničenja u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i plina.
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Prema izvješćima od danas, pripadnici Iranske revolucionarne garde navodno su ispalili upozoravajuće hice i radiovezom upozorili brodove da se ne približavaju tjesnacu, piše Bild.
„Od povlačenja Izraela iz Libanona, potpunog ukidanja pomorske blokade te povlačenja američkih terorističkih snaga iz Perzijskog zaljeva i regije ovise glavni uvjeti sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država. Hormuški tjesnac ostat će zatvoren dok se ti uvjeti ne ispune. Svi brodovi pozivaju se da se, radi vlastite sigurnosti i zaštite, ne približavaju Hormuškom tjesnacu. Svako plovilo koje prekrši ovu uputu bit će gađano", stoji u poruci IRGC-ja.
Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGC-N) has once again closed the Strait of Hormuz, warning all vessels to not attempt to cross, following Israel’s refusal to withdraw from and strikes this morning on Southern Lebanon, with the following message being broadcast on… pic.twitter.com/MPcDbzDvp9— OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2026
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