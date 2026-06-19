Iran je zbog izraelskih napada na Libanon ponovno zatvorio Hormuški tjesnac

„Od povlačenja Izraela iz Libanona, potpunog ukidanja pomorske blokade te povlačenja američkih terorističkih snaga iz Perzijskog zaljeva i regije ovise glavni uvjeti sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država. Hormuški tjesnac ostat će zatvoren dok se ti uvjeti ne ispune. Svi brodovi pozivaju se da se, radi vlastite sigurnosti i zaštite, ne približavaju Hormuškom tjesnacu. Svako plovilo koje prekrši ovu uputu bit će gađano", stoji u poruci IRGC-ja.