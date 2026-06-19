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Dronovi i topnička paljba

FOTO / Izrael zasuo Libanon raketama: Najmanje 16 ubijenih od ponoći

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N1 Info
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19. lip. 2026. 08:22
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People run in front of burned cars that were attacked in an Israeli airstrike in the southern port city of Sidon, Lebanon, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
AP Photo/Mohammed Zaatari

Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je da su izraelski zračni napadi i topničko granatiranje usmrtili najmanje 16 osoba, dok je više ljudi ranjeno ili se vode kao nestali diljem okruga Nabatieh na jugu Libanona

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Novinar Hadi Hoteit, koji izvještava s juga Libanona, javlja kako je od ponoći brojka ubijenih u izraelskim napadima porasla na 30.

Agencija je noćno bombardiranje opisala kao jedan od najintenzivnijih izraelskih napada na to područje, pri čemu je više kuća bilo meta napada nakon ponoći, prenosi pak Al Jazeera.

Prema navodima NNA-e, izraelska topnička paljba pogodila je grad Nabatieh, kao i Kfar Jouz te nekoliko okolnih mjesta, uključujući Kfar Reman i Zebdine.

Nakon toga uslijedili su valovi zračnih napada na Kfar Tibnit i područje visova Rayhan.

Najmanje osam osoba poginulo je u Nabatiehu i Haroufu, navodi agencija.

Četiri osobe ubijene su u napadu na kuću između mjesta Al-Sharqiya i Doueir, dok su tri osobe poginule u izraelskom napadu na mjesto Kfar Sir.

U odvojenom napadu izraelskog drona na motocikl u blizini zgrade općine Doueir, jedna osoba je poginula, a druga je ranjena.

Napadi se nastavljaju unatoč nedavno objavljenom američko-iranskom sporazumu koji, prema iranskim dužnosnicima, predviđa prekid vojnih operacija i u Libanonu. Međutim, borbe i dalje traju, a izraelske vojne aktivnosti na jugu Libanona nisu zaustavljene.

Izraelski napad "jedan je od najozbiljnijih" od sklapanja sporazuma

Ovaj najnoviji izraelski napad na Libanon, izveden neposredno nakon ponoći po lokalnom vremenu, čini se jednim od najozbiljnijih i najkoordiniranijih valova udara koje je izraelska vojska provela otkako je privremeni sporazum stupio na snagu prije gotovo tjedan dana, piše Al Jazeerin dopisnik iz Bejruta.

Postoje izvješća o topničkim napadima i uporabi dronova na više različitih lokacija. U okrugu Nabatieh, gdje je pogođen veći broj sela i zgrada, izraelski zračni napadi nastavili su se sve do ranih jutarnjih sati, praktički do svitanja.

Teme
izraelski napadi južni libanon sukob izraela i libanona ubijeni zračni napadi

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