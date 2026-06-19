Ovaj najnoviji izraelski napad na Libanon, izveden neposredno nakon ponoći po lokalnom vremenu, čini se jednim od najozbiljnijih i najkoordiniranijih valova udara koje je izraelska vojska provela otkako je privremeni sporazum stupio na snagu prije gotovo tjedan dana, piše Al Jazeerin dopisnik iz Bejruta.