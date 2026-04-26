Teheran je nanio veću štetu "širokog opsega" bazama i opremi Sjedinjenih Država na Bliskom istoku od početka američkih i izraelskih udara na Iran 28. veljače nego što je to ranije javno predstavljeno, prenosi u subotu NBC News, pozivajući se na izvore.

Izvori navode da je šteta od iranskih udara na američke vojne baze u sedam zemalja Bliskog istoka "daleko gora nego što je javno objavljeno i očekuje se da će sanacija koštati milijarde dolara".

Iran je pogodio desetine meta, uključujući skladišta, zapovjedni stožer, hangare za zrakoplove, infrastrukturu za satelitsku komunikaciju, piste, vrhunske radarske sustave i desetine aviona, navodi američki TV kanal.

Iran je, prema riječima dobro obaviještenog izvora, koristio rakete, dronove, pa čak i borbene avione F-5 da bi ciljao američke baze u regiji, usprkos prethodnim tvrdnjama američkih vlasti da iransko ratno zrakoplovstvo nije koristilo borbene avione protiv američkih ciljeva.

The administration of the American president has asked private satellite companies to block access to images of the bases, and lawmakers do not have details about the extent of the damage

Pentagon nije detaljno opisao obim štete na američkim vojnim bazama, a Središnje zapovjedništvo SAD-a odbija dati procjenu šteta, prenosi NBC.

Neki republikanski članovi Kongresa privatno su izrazili nezadovoljstvo visokim dužnosnicima Pentagona zbog odbijanja da pruže informacije o razmjerima štete.