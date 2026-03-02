Oglas

Iran: Nećemo pregovarati s SAD-om!

N1 info / Hina
02. ožu. 2026. 06:32
napad na Iran
via REUTERS / Majid Asgaripour

Iranski šef sigurnosti Ali Larijani, koji je bio i savjetnik bivšeg vrhovnog vođe zemlje, objavio je u ponedjeljak na X da Teheran neće pregovarati sa SAD-om.

Dan prije predsjednik SAD-a Donald Trump kazao je da novo iransko vodstvo želi razgovarati s njim i da je on na to pristao.

Hezbollah potvrdio da je lansirao projektile prema Izraelu

Hezbollah potvrđuje da je lansirao projektile na IDF bazu južno od Haife, kao odmazdu za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Khameneija i 15 mjeseci izraelskog bombardiranja Libanona.

Više čitajte OVDJE.

iran izrael sad

