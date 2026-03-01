Napad na Iran u režiji Sjedinjenih Američkih Država i Izraela bio je žestok, prvenstveno jer je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei. No, time sukob ne završava, nastavljen je i drugog dana. Stručnjaci strahuju da bi se tek mogao zaoštriti.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Irance da ne uzvraćaju na napade i zaprijetio da će u suprotnom požaliti. No, Iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će osvetiti smrt vrhovnog vođe.
Stoga, drugi dan sukoba mogao bi odrediti daljnji tijek događaja. Ako Iran krene istinski u osvetu, doći će do eskalacije, ako se suzdrži, mogli bismo očekivati skorašnja rješenja "za stolom", prenosi Sky News.
23:08
prije 0 min.
Trump obećao "osvetiti" smrt američkih vojnika
Američki predsjednik Donald Trump obećao je u nedjelju "osvetiti" smrt trojice američkih vojnika poginulih u sukobu s Iranom, te najavio i moguće nove gubitke.
"Nažalost, bit će ih vjerojatno još prije kraja. To je tako", kazao je Trump u videu objavljenom na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.
Što se tiče ubijenih vojnika, Donald Trump je kazao: "Amerika će osvetiti njihovu smrt i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat, u osnovi, civilizaciji."
Trojica američkih vojnika su poginula, a petorica su teško ranjena, objavila je u nedjelju američka vojska o prvim žrtvama operacija protiv Irana.
Trump je kazao da SAD provode "masovnu operaciju, ne samo kako bi zajamčile sigurnost za naše vrijeme i mjesto, već i za našu djecu i njihovu djecu".
Naglasio je da je to "dužnost i teret slobodnog naroda".
Izraelsko-američke napade na Iran nazvao je "ispravnima" i "nužnima" za eliminaciju "krvožednog terorističkog režima, naoružanog nuklearnim oružjem".
"Borbene operacije nastavljaju se punom snagom i nastavit će se sve dok se ne postignu svi naši ciljevi."
Američki je predsjednik još jednom pozvao iransku Revolucionarnu gardu i „vojnu policiju“ da „polože oružje i dobiju potpuni imunitet ili se suoče sa sigurnom smrću“.
U kratkom obraćanju, američki predsjednik također je ponovio svoj poziv Irancima na svrgavanje režima, poručujući: "Amerika je uz vas.“
22:59
prije 9 min.
Kallas, nakon izraelsko-američkog napada na Iran: "Napadi Irana neoprostivi su"
Europska unija pozvala je u nedjelju navečer na "maksimalnu suzdržanost" i puno poštovanje međunarodnog prava u iranskom sukobu, rekla je šefica vanjske politike Europske unije, Kaja Kallas.
22:41
prije 27 min.
Ujedinjeno Kraljevstvo prihvatilo američki zahtjev za korištenje vojnih baza, kaže Starmer
Britanski premijer Keir Starmer upravo je podijelio videoporuku na društvenim mrežama, piše Sky.
Potvrdio je da Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje nije uključeno u aktualne američko-izraelske napade na Iran. Međutim, Starmer je dodao da će SAD sada koristiti britanske vojne baze.
Rekao je:
„Naši partneri u Zaljevu zatražili su da učinimo više kako bismo ih obranili, a moja je dužnost zaštititi britanske živote.
Imamo britanske zrakoplove u zraku u sklopu koordiniranih obrambenih operacija koje su već uspješno presrele iranske napade.
Ali jedini način da se zaustavi prijetnja jest uništiti projektile na izvoru – u njihovim skladištima ili na lanserima s kojih se ispaljuju.
Sjedinjene Države zatražile su dopuštenje za korištenje britanskih baza u tu posebnu i ograničenu obrambenu svrhu.
Donijeli smo odluku da prihvatimo taj zahtjev – kako bismo spriječili Iran da ispaljuje projektile diljem regije, ubija nevine civile, dovodi britanske živote u opasnost i napada zemlje koje nisu bile uključene.“
Starmer nije naveo koje će se konkretne baze koristiti.
Govoreći šire o eskalaciji na Bliskom istoku, rekao je da se Ujedinjeno Kraljevstvo „u ovom trenutku neće pridružiti ofenzivnim djelovanjima“, ali da „podržava kolektivnu samoobranu svojih saveznika i svojih građana u regiji“.
Poruka dolazi nedugo nakon što su čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke objavili zajedničko priopćenje u kojem su naveli da će „poduzeti korake“ radi zaštite nacionalnih interesa u regiji.
22:36
prije 32 min.
Trump: Nastavit ćemo „punom snagom“ dok se ne dovrši „pravedna“ misija
Donald Trump izjavio je da su već pogođene „stotine“ ciljeva u Iranu te da je uništeno devet brodova te zemlje, prenosi Sky.
U šestominutnom videu objavljenom na platformi Truth Social, Trump je rekao da će se misija nastaviti dok se ne ispune svi ciljevi Sjedinjenih Država.
Iranskog vrhovnog vođu – ubijenog u jučerašnjim napadima – nazvao je „bijednim i pokvarenim čovjekom“ koji na rukama ima krv Amerikanaca i mnogih drugih nevinih ljudi.
Predsjednik je rekao da SAD tuguju za trojicom pripadnika oružanih snaga koji su „podnijeli najveću žrtvu“.
„Nažalost, vjerojatno će ih biti još“, rekao je, dodajući da će „Amerika osvetiti njihovu smrt“.
Ovo je prvi put da se predsjednik – koji se sada vraća iz Floride u Washington – javno oglasio otkako se jučer obratio naciji.
22:00
prije 1h
Nekoliko iranskih projektila direktno pogodilo Jeruzalem
Iran je nastavio s protuudarima na Izrael nakon jučerašnjeg američko-izraelskog napada na Teheran i ostale gradove.
21:49
prije 1h
Detalji američko-izraelskog udara na sportsku dvoranu: "Kaos i neprekidni vriskovi"
Deseci tinejdžerica pohađali su redovite treninge odbojke, košarke i gimnastike u glavnoj sportskoj dvorani u Lamerdu, gradu blizu perzijske obale, kada je u subotu u 17 sati projektil pogodio zgradu.
21:29
prije 1h
Sedam iranskih vojnih zapovjednika ubijeno u zračnim napadima
Iranska novinska agencija Tasnim izvještava da je sedam iranskih vojnih zapovjednika ubijeno u zračnim napadima.
Na popisu imena nalazi se brigadni general Mohammad Shirazi, predstojnik Ureda vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga.
U izvješću se također tvrdi da je u napadima ubijen i brigadni general Saleh Asadi, zamjenik za obavještajne poslove Glavnog stožera Oružanih snaga.
21:11
prije 1h
Netanyahu: Trump je ispunio moje snove
Netanyahu kaže da je Trump ispunio njegove snove:
U bombardiranju Irana Izrael sada ima „pomoć Sjedinjenih Država, mog prijatelja, američkog predsjednika Donalda Trumpa, i američkih oružanih snaga. Ova koalicija snaga omogućuje nam da učinimo ono za čim sam žudio 40 godina.“
20:55
prije 2h
IRGC: 560 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno u iranskim napadima
Tri američka i britanska naftna tankera koja su, kako se navodi, kršila propise pogođena su projektilima te gore u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, dok je dosad 560 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno u operaciji „Istinsko obećanje 4“, objavila je Iranska revolucionarna garda (IRGC), piše Press TV.
20:44
prije 2h
Aragči: Imali smo dva desetljeća da proučimo poraze američke vojske
"Imali smo dva desetljeća da proučimo poraze američke vojske u našem neposrednom istočnom i zapadnom susjedstvu. Sukladno tome smo ugradili naučene lekcije", poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči.
"Bombardiranja u našem glavnom gradu nemaju nikakav utjecaj na našu sposobnost vođenja rata. Decentralizirana mozaik-obrana omogućuje nam da odlučimo kada – i kako – će rat završiti", stoji u objavi.
