Američki predsjednik Donald Trump obećao je u nedjelju "osvetiti" smrt trojice američkih vojnika poginulih u sukobu s Iranom, te najavio i moguće nove gubitke.

"Nažalost, bit će ih vjerojatno još prije kraja. To je tako", kazao je Trump u videu objavljenom na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.

Što se tiče ubijenih vojnika, Donald Trump je kazao: "Amerika će osvetiti njihovu smrt i nanijeti najteži udarac teroristima koji su objavili rat, u osnovi, civilizaciji."

Trojica američkih vojnika su poginula, a petorica su teško ranjena, objavila je u nedjelju američka vojska o prvim žrtvama operacija protiv Irana.

Trump je kazao da SAD provode "masovnu operaciju, ne samo kako bi zajamčile sigurnost za naše vrijeme i mjesto, već i za našu djecu i njihovu djecu".

Naglasio je da je to "dužnost i teret slobodnog naroda".

Izraelsko-američke napade na Iran nazvao je "ispravnima" i "nužnima" za eliminaciju "krvožednog terorističkog režima, naoružanog nuklearnim oružjem".

"Borbene operacije nastavljaju se punom snagom i nastavit će se sve dok se ne postignu svi naši ciljevi."

Američki je predsjednik još jednom pozvao iransku Revolucionarnu gardu i „vojnu policiju“ da „polože oružje i dobiju potpuni imunitet ili se suoče sa sigurnom smrću“.

U kratkom obraćanju, američki predsjednik također je ponovio svoj poziv Irancima na svrgavanje režima, poručujući: "Amerika je uz vas.“