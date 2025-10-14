Oglas

Iran tvrdi da je Trumpov poziv na mir 'u suprotnosti' s postupcima SAD-a

author
Hina
|
14. lis. 2025. 09:16
JERUSALEM - OCTOBER 13: U.S. President Donald Trump arrives to address the Knesset, with Amir Ohana, Speaker of the Israeli Knesset, and Israeli President Isaac Herzog on October 13, 2025 in Jerusalem. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS
Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Poziv na mir koji je u ponedjeljak Iranu uputio američki predsjednik Donald Trump "u suprotnosti" je s postupcima Sjedinjenih Država koje su poduprle bombardiranja iranskih nuklearnih lokacija, objavilo je u utorak iransko ministarstvo vanjskih poslova.

U govoru održanom u ponedjeljak u izraelskom parlamentu Donald Trump je rekao da su Sjedinjene Države "spremne" za sklapanje mira s Iranom, uz opasku da bi to bilo "golemo postignuće", samo nekoliko mjeseci nakon što je podržao izraelska bombardiranja iranskih nuklearnih lokacija za vrijeme rata u lipnju. 

"Ministar vanjskih poslova smatra da su želja za mirom i dijalogom, što ih je izrazio američki predsjednik, u suprotnosti s neprijateljskim i zločinačkim ponašanjem Sjedinjenih Država prema iranskom narodu", stoji u objavi iranskog ministarstva.

U ponedjeljak je Trump kazao da "ni Sjedinjene Države ni Izrael ne gaje nikakvo neprijateljstvo prema iranskom narodu".

"Jednostavno želimo živjeti u miru. Čak i Iranu je pružena ruka prijateljstva i suradnje", rekao je.

Izrael je 13. lipnja pokrenuo neviđenu kampanju bombardiranja Irana, pri čemu su ubijeni visoki vojni dužnosnici i znanstvenici povezani s iranskim nuklearnim programom, ali i stotine civila. Iran je uzvratio raketama i dronovima lansiranim prema Izraelu, a rat je trajao 12 dana.

Po naredbi Donalda Trumpa, američke su snage 22. lipnja bombardirale tri velika nuklearna postrojenja u središnjem Iranu.

"Kako netko može napasti stambena područja i nuklearna postrojenja u jednoj zemlji usred političkih pregovora, pritom pobiti više od tisuću ljudi, među njima i nevine žene i djecu, a zatim tvrditi da postoje mir i prijateljstvo?", u utorak je postavila pitanje iranska diplomacija.

Rat u lipnju okončao je niz neizravnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana o iranskome nuklearnom programu, koji su trajali od travnja.

