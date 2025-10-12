Oglas

Nuklearni program

Iranski ministar: Dobijemo li od Amerikanaca pravedan prijedlog za pregovore, razmotrit ćemo ga

Hina
12. lis. 2025. 07:13
ATTA KENARE / AFP

Iran je otvoren za "pravedan i uravnotežen" prijedlog SAD-a o nuklearnom programu, ali Teheran još nije zaprimio nikakav prijedlog za pregovore, izjavio je u subotu iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

"Dobijemo li od Amerikanaca razuman, uravnotežen i pravedan prijedlog za pregovore, svakako ćemo ga razmotriti", kazao je Arakči za iransku državnu televiziju.

Teheran neće odustati od svog "prava na obogaćivanje urana", naglasio je ministar, ali može poduzeti mjere za izgradnju povjerenja u "mirnodopsku narav iranskog nuklearnog programa".

"Naravno, to ćemo učiniti samo ako i druga strana poduzme korake u izgradnji povjerenja, ukidanjem dijela sankcija", kazao je Arakči, dodavši da Teheran i Washington razmjenjuju poruke preko posrednika.

Sjedinjene Američke Države, europski saveznici i Izrael optužuju Teheran da nuklearni program upotrebljava kako bi prikrio nastojanja u razvoju sposobnosti proizvodnje oružja. Iran pak tvrdi da nuklearni program razvija isključivo u mirnodopske svrhe.

Prije dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela u srpnju, u koji se SAD uključio bombardiranjem ključnih iranskih nuklearnih postrojenja, Teheran i Washington održali su pet rundi nuklearnih pregovora. Dogovor je spriječilo nekoliko prijepornih pitanja, ponajprije pitanje obogaćivanja urana na iranskom tlu, koje Zapadne sile žele svesti na nulu kako bi umanjile rizik nuklearnog naoružavanja Irana.

Teme
Abas Arakči Iran SAD nuklearni program

