Iranski ministar: Dobijemo li od Amerikanaca pravedan prijedlog za pregovore, razmotrit ćemo ga

Prije dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela u srpnju, u koji se SAD uključio bombardiranjem ključnih iranskih nuklearnih postrojenja, Teheran i Washington održali su pet rundi nuklearnih pregovora. Dogovor je spriječilo nekoliko prijepornih pitanja, ponajprije pitanje obogaćivanja urana na iranskom tlu, koje Zapadne sile žele svesti na nulu kako bi umanjile rizik nuklearnog naoružavanja Irana.