FOTO, VIDEO / Ubijena desna ruka šefa Hezbolaha? Europske sile osudile izraelske napade

Kako smo već izvještavali, Iran je zaustavio pomorski promet u tjesnacu kao odgovor na izraelske napade širom Libanona jučer.

Francuski ministar vanjskih poslova izjavio je da europski i drugi partneri „dovršavaju“ planove za uspostavu misije koja bi pratila brodove kroz Hormuški tjesnac nakon što sukobi zapravo završe.

Jean-Noël Barrot rekao je da se planiranje „trenutačno dovršava između francuskih vojnih dužnosnika i zemalja koje su se dobrovoljno prijavile“.

„Rad je dobro uznapredovao“ kako bi misija započela „čim se potpuno uspostavi mir“, dodao je, prenosi Sky.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je oko 15 zemalja spremno sudjelovati u takvoj misiji.

Iranska pomorska organizacija također je objavila novu shemu prometa za taj ključni plovni put, upozoravajući na „moguće sudare s pomorskim minama“, o čemu više možete čitati OVDJE.