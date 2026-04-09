FOTO, VIDEO / Ubijena desna ruka šefa Hezbolaha? Europske sile osudile izraelske napade

Više od 250 ljudi poginulo je u više od 100 izraelskih napada diljem Libanona, unatoč tome što je Donald Trump najavio dvotjedni prekid vatre u ratu s Iranom. Hezbolah je odgovorio na ono što je nazvao "kršenjem primirja“ lansiranjem raketa prema sjeveru Izraela tijekom noći u srijedu.
Iran je, navodno, zaustavio pomorski promet u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na izraelske napade na Hezbolah u Libanonu.
Izraelski premijer izjavio je u televizijskom obraćanju da njegova zemlja i dalje ima ciljeve u ratu protiv Irana, unatoč primirju. Obećao je da će ukloniti iranski nuklearni materijal iz zemlje, bilo pobjedom u ratu ili postizanjem sporazuma.
12:00
Netanyahu: Nastavit ćemo napadati Hezbolah "gdje god je to potrebno
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da će Izrael nastaviti napadati Hezbollah „gdje god je to potrebno“, nakon sporazuma o prekidu vatre između SAD-a i Izraela.
11:48
Francuska: Planovi za pratnju brodova kroz Hormuški tjesnac u završnoj fazi
Kako smo već izvještavali, Iran je zaustavio pomorski promet u tjesnacu kao odgovor na izraelske napade širom Libanona jučer.
Francuski ministar vanjskih poslova izjavio je da europski i drugi partneri „dovršavaju“ planove za uspostavu misije koja bi pratila brodove kroz Hormuški tjesnac nakon što sukobi zapravo završe.
Jean-Noël Barrot rekao je da se planiranje „trenutačno dovršava između francuskih vojnih dužnosnika i zemalja koje su se dobrovoljno prijavile“.
„Rad je dobro uznapredovao“ kako bi misija započela „čim se potpuno uspostavi mir“, dodao je, prenosi Sky.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je oko 15 zemalja spremno sudjelovati u takvoj misiji.
Iranska pomorska organizacija također je objavila novu shemu prometa za taj ključni plovni put, upozoravajući na „moguće sudare s pomorskim minama“, o čemu više možete čitati OVDJE.
11:46
Kaja Kallas: Primirje između SAD-a i Irana trebalo bi se proširiti na Libanon
Primirje bi trebalo uključiti i Libanon, izjavila je Kaja Kallas, dodajući da se libanonska skupina Hezbollah mora razoružati.
„Izraelske akcije stavljaju primirje između SAD-a i Irana pod ozbiljan pritisak. Iransko primirje trebalo bi se proširiti na Libanon“, napisala je Kallas na platformi X.
„Izraelski napadi ubili su stotine ljudi sinoć, zbog čega je teško tvrditi da takve teške mjere spadaju u samoobranu“, rekla je.
11:29
Starmer u Abu Dhabiju: Iran ne smije držati Hormuški tjesnac kao taoca
Tijekom posjeta Ujedinjenim Arapskim Emiratima, premijer Keir Starmer poručio je saveznicima u Zaljevu da Iran ne smije „držati Hormuški tjesnac kao taoca“, javlja BBC.
Tijekom regionalnog obrambenog poziva s predstavnicima zemalja Zaljeva, Starmer je ponovio da je Ujedinjeno Kraljevstvo dosljedno u svom stavu o sukobu, pozivajući na smirivanje situacije i trajno primirje.
Kazao je da će se zemlje morati udružiti kako bi pronašle rješenje za pitanje Hormuškog tjesnca.
Otkako su Iran i SAD postigli dogovor o primirju, iranska Revolucionarna garda (IRGC) poručila je da će svi brodovi koji prolaze tjesnacem bez njezina dopuštenja biti meta i „uništeni“, dok je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila da su izvješća koja sugeriraju da je tjesnac zatvoren netočna.
11:27
Španjolska o Izraelu: Njihov napad treba biti na savjesti svakome tko ima ljudskosti. Istinska sramota
Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares u četvrtak je optužio Izrael za kršenje međunarodnog prava i novopostignutog dvotjednog primirja na Bliskom istoku izvođenjem zračnih napada na Libanon u srijedu.
11:14
Iranov šef za atomsku energiju kaže da obogaćivanje neće biti „ograničeno“
Mohammad Eslami kaže da program obogaćivanja urana u zemlji neće biti ograničen.
Rekao je da „neprijatelj neće uspjeti ograničiti iranski program obogaćivanja“, prema izvješću Iranske studentske novinske agencije.
10:59
Izraelski ministar iz vladajuće stranke: Primirje je "pogreška"
Izraelski ministar za dijasporu i član vladajuće stranke Likud Amichai Chikli izjavio je da je primirje s Iranom bilo “pogreška”, prema izvještajima lokalnih medija.
“Mislim da je bila pogreška pristati na primirje u ovom trenutku. Zemlje poput ove, poput Japanskog Carstva ili nacističke Njemačke, treba dovesti na koljena”, rekao je za izraelski radio 103FM.
Dodao je kako, prema njegovom mišljenju, postoji 50 posto vjerojatnosti da će primirje potrajati.
10:38
Prvi službeni kontakt Saudijske Arabije i Irana od početka rata
Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da je saudijski ministar vanjskih poslova, princ Faisal bin Farhan, telefonski razgovarao sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem, što predstavlja prvi službeni kontakt između dviju zemalja otkako je Iran započeo napade na susjedne zaljevske države tijekom rata.
„Razgovor je bio usmjeren na razmatranje razvoja situacije i načine smanjenja napetosti kako bi se pomoglo u obnovi sigurnosti i stabilnosti u regiji“, navodi se u priopćenju saudijskog ministarstva vanjskih poslova.
10:27
Niz europskih čelnika osuđuje napad Izraela na Libanon
Britanska ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper nazvala je izraelske napade na Libanon „potpuno pogrešnima”, prenosi BBC. Reakcije su stigle i iz cijele Europe:
- Napadi Izraela na Libanon su „neprihvatljivi”, izjavio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot – dodajući da Iran mora odustati od mogućnosti nabave nuklearnog oružja, kao i od podrške posredničkim skupinama poput Hezbollaha i Hamasa. Izraelski napadi su „tim više neprihvatljivi jer potkopavaju privremeno primirje postignuto jučer između Sjedinjenih Država i Irana”, rekao je.
- Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je: „Došli smo na korak od točke bez povratka, ali sada se suočavamo s krhkom perspektivom mira koju moramo odlučno slijediti.”
- U međuvremenu, Španjolska ponovno otvara svoje veleposlanstvo u Teheranu, rekao je njezin ministar vanjskih poslova. José Manuel Albares također je optužio Izrael da „krši primirje” i da je „u suprotnosti s međunarodnim pravom”.
10:24
Iranski veleposlanik obrisao objavu o posjetu izaslanstva Pakistanu?
Iranski veleposlanik u Pakistanu, Reza Amiri Moghadam, čini se da je uklonio raniju objavu na društvenim mrežama u kojoj je najavio nadolazeći posjet iranskog izaslanstva Pakistanu radi pregovora o primirju s američkim pregovaračima, javlja Al Jazeera.
Objava, objavljena ranije jutros na Moghadamovom X računu, više nije vidljiva na platformi.
Nije odmah dano objašnjenje za brisanje objave, u kojoj je bilo navedeno da će iransko izaslanstvo stići u Islamabad večeras.
Još uvijek se čeka potvrda Ministarstva vanjskih poslova i drugih nadležnih tijela o detaljima, uključujući tko će sudjelovati, tko će voditi izaslanstvo i kakva će biti priroda razgovora. Zasad nema službenih informacija.
Iranska strana navodi da će prijedlog od 10 točaka, koji je dostavila Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana, biti osnova za pregovore.
