geopolitička analiza
Baković: Kinezi gledaju na Trumpa kao na neodgovornog državnika
Zorana Baković, dugogodišnja specijalna dopisnica ljubljanskog Dela iz jugoistočne Azije i Kine za N1 Studio uživo s našim Hrvoje Krešićem komentirala je stajalište Kine u jeku globalnih tenzija izazvanih napadom SAD-a i Izraela na Iran.
Komentirajući pregovore o primirju između Irana i SAD-a kojima posreduje Pakistan, Zorana Baković kaže kako je Kina veoma zaslužna već i za to što se Pakistan ponudio kao pregovarač i posrednik između Teherana i Washingtona: "Prema izvorima koje imam, zapravo, Pakistan se ne bi usudio ići u tako krupnu ulogu. Kina ga nije slučajno ni pogurnula u tu poziciju. Pakistan, dakle, je jedna od rijetkih zemalja koja ima dobre odnose i s Teheranom i s Washingtonom. Pakistan je po populaciji šijitskog stanovništva druga odmah iza Irana i Pakistan ima velikog interesa da se taj rat čim prije obustavi."
"Međutim, sam po sebi, dvojim da bi Pakistan imao tolikog utjecaja na Iran bez te tihe potpore Kine, koja, između ostalog, i najviše voli ovakvu diplomaciju, posebito kada se radi o situacijama kao što je ova, o vrlo složenom pregovaraču kao što je Iran, sa kojim zapravo je jako teško reći tko može donijeti relevantnu i opstojeću odluku, s obzirom na to da u ovome trenutku nismo sasvim sigurni tko u Iranu doista ima najveću koncentraciju vlasti u svojim rukama. No, Kina isto tako ne voli medijsku diplomaciju. Kina voli voditi pregovore iza kulisa velike svjetske pozornice i to je vrlo tipično za kineske diplomatske strategije."
Postoji li u nekom najširem smislu, u kineskom javnom prostoru, analiza ili komentar na koji način se gleda na poteze Donalda Trumpa, ne nužno samog SAD-a, nego Trumpove administracije u ovoj situaciji, i ako postoji, kakvi su zaključci, što se komunicira?
"Ima puno komentara među kineskim vanjskopolitičkim stručnjacima, među kineskim geostrateškim stručnjacima, manje vojnim, ali i vojnim, koji su već odavno zapravo vidjeli da je Donald Trump faktor nestabilnosti svijeta. Svi ga oni doživljavaju kao neodgovornog državnika. I suzdržavaju se, naravno, osobito od kineskih dužnosnika, to nikada nećete čuti jer oni ni za koga to neće reći tako otvoreno, međutim, suzdržavaju se to reći uoči samita [na kojem će se susresti Trump i Xi], koji je vrlo bitan."
"Međutim, ono što je već donekle dano na znanje, čak i u kineskim državnim, odnosno partijskim medijima, jest to da na američku stranu, a onda to znači na Donalda Trumpa, gledaju prilično kao na neodgovornog državnika koji se čak i za taj susret sa predsjednikom Xijem ne priprema dovoljno, odnosno ne priprema onako savjesno kako to Kinezi očekuju."
Baković zaključuje: "Kina i Xi Jinping posebno puno uče od ovoga što se sada događa s Iranom, puno uče i o tome kako jedna velesila lako može ostati sama na bojištu, ako stvari ne idu dobro i ako se previše interesa ugrozi u takvoj avanturi kao što je ova iranska, a kakva bi mogla biti naravno i tajvanska."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
