Baković: Kinezi gledaju na Trumpa kao na neodgovornog državnika

Komentirajući pregovore o primirju između Irana i SAD-a kojima posreduje Pakistan, Zorana Baković kaže kako je Kina veoma zaslužna već i za to što se Pakistan ponudio kao pregovarač i posrednik između Teherana i Washingtona: "Prema izvorima koje imam, zapravo, Pakistan se ne bi usudio ići u tako krupnu ulogu. Kina ga nije slučajno ni pogurnula u tu poziciju. Pakistan, dakle, je jedna od rijetkih zemalja koja ima dobre odnose i s Teheranom i s Washingtonom. Pakistan je po populaciji šijitskog stanovništva druga odmah iza Irana i Pakistan ima velikog interesa da se taj rat čim prije obustavi."