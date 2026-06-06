Pero Kovačević: Zelenski je u svom pismu ironično i sarkastično ismijao i ponizio Putina

Vojni analitičar Pero Kovačević komentirao je otvoreno pismo koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio prije nekoliko dana ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ocijenivši kako je u njemu Zelenski "ironično i sarkastično ismijao i ponizio Putina" te istaknuo kako je takva reakcija bila očekivana, a cilj pisma ponajprije je bio ''pokazati da Putin želi nastaviti ratovanje'', piše HRT.