komentar stručnjaka
Pero Kovačević: Zelenski je u svom pismu ironično i sarkastično ismijao i ponizio Putina
Unatoč porukama hitnog prekida rata i potpisivanja mirovnih sporazuma, od Ukrajine do Bliskog istoka, čini se da je mir još daleko. Jesu li aktualni globalni ratovi ušli u slijepu ulicu gdje na vidiku nema rješenja, komentirali su vojni analitičar Pero Kovačević i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
Oglas
Vojni analitičar Pero Kovačević komentirao je otvoreno pismo koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio prije nekoliko dana ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ocijenivši kako je u njemu Zelenski "ironično i sarkastično ismijao i ponizio Putina" te istaknuo kako je takva reakcija bila očekivana, a cilj pisma ponajprije je bio ''pokazati da Putin želi nastaviti ratovanje'', piše HRT.
- Da privoli zapadne saveznice, prije svega članice NATO-a, da pomognu Ukrajini, da svaka od njih izdvoji 0,25 posto svog BDP-a. To je prijedlog koji spašava Ukrajinu kojoj treba od 35 do 50 milijardi dolara kako bi pokrila sve proračunske deficite i imala stabilno financiranje ove godine, izjavio je.
Stručnjak za sigurnost Ante Letica istaknuo je da ''nema pobjednika'' u ratu Rusije protiv Ukrajine te ocijenio kako se ''Ukrajina uspjela obraniti i sačuvati velik dio svog teritorija'', dodavši da Rusija nije uspjela ostvariti svoje prvotne ciljeve pri napadu na Ukrajinu.
- Sad su došli u poziciju pozicijskog rata gdje se manje ratuje na bojišnici, za sada su pomaci mali s jedne i druge strane, međutim, razara se dubina teritorija Ukrajine te pate ukrajinski civili, a Ukrajina sad ima mogućnosti da zarati s Rusijom u dubini teritorija, rekao je.
Pat-pozicija i nemogućnost "pobjede"
Kovačević smatra kako je ''očito da svatko želi izaći kao nekakav pobjednik iz ovih sukoba, a ne može nitko'' pritom naglasivši kako ''nema teorije da Putin uspije osvojiti Kijev i riješiti Zelenskog'', ali da je jednako tako ''nemoguće strateški poraziti Rusiju''.
- Tu pamet mora doći prije svega na svjetlo dana i da se konačno ti ratni sukobi prekinu jer ginu civili i s jedne i s druge strane, poručio je.
Govoreći o nedostacima ukrajinske protuzračne obrane u odnosu na ruske projektile, Letica je istaknuo da ''isti problem muči i Rusiju'' s obzirom na to da zbog veličine svojeg teritorija ne može potpuno zaštititi svoje ciljeve od ukrajinskih napada dronovima.
- Ukrajinci vrlo lako dolaze do Sankt Peterburga koji je tisuću kilometara ili više od ukrajinske granice. Tako da je i jednima i drugima to problem, rekao je.
- Pitanje je tko će prije popustiti i ostati bez sredstava, dodao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas