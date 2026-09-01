NAKON AMERIČKIH PRIJETNJI
Iran poručuje Trumpu: Ako SAD ispuni dogovor, uzvratit ćemo istom mjerom
Iran je u utorak rekao da će uzvratiti istom mjerom ako se Sjedinjene Američke Države budu pridržavale svojih obaveza prema privremenom sporazumu iz lipnja o okončanju njihova sukoba, no napetosti su i dalje visoke nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Teheranu dodatnim napadima.
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Teheran je u više navrata rekao da će omogućiti slobodu plovidbe Hormuškim tjesnacem samo ako Washington implementira odredbe Memoranduma o razumijevanju koji su obje strane potpisale u lipnju, ali je ubrzo propao. Memorandumom je proglašen kraj sukoba, ali su mnoga sporna pitanja odgođena za kasnije te je dogovoreno razdoblje od 60 dana za daljnje pregovore, koje je prošlo bez novog sporazuma.
"Jasno ističem da ako se SAD vrati svojim obvezama prema Memorandumu o razumijevanju, Islamska Republika Iran će odmah uzvratiti istom mjerom", poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
'Rat nije ni u čijem interesu'
Pezeškijan je govorio u kirgistanskom glavnom gradu Biškeku tijekom samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO), koja uključuje Rusiju, Kinu, Indiju i Pakistan.
U ponedjeljak je rekao da rat nije ni u čijem interesu i da je Teheran i dalje otvoren prema rješenju do kojeg bi se došlo pregovorima.
No, nema naznaka o napretku, a povišene napetosti su ovog tjedna obnovile strah od problema s opskrbom nafte, pri čemu je cijena sirove nafte Brent narasla za 1,3 posto u utorak.
Cijene nafte su porasle nakon uzajamnih izravnih napada, prvih od kraja srpnja, te nakon izvješća o dvama tankerima napadnutima dok su napuštali Hormuški tjesnac, ključan prolaz za svjetsku naftu koji je Iran gotovo potpuno zatvorio.
Trump ponovno prijeti
Trump je u ponedjeljak zaprijetio novim napadima na Iran nakon prvih međusobnih uzvratnih napada u mjesec dana, zbog čega je sukob, koji se u posljednje vrijeme pretvorio u ekonomsku pat-poziciju, zaprijetio ponovnom eskalacijom u otvorene borbe.
Američke snage u nedjelju su pogodile dva iranska lansera na iranskom otoku Larak, rekao je američki dužnosnik, nakon što je "primijećeno kako snage Korpusa islamske revolucionarne garde pripremaju lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac".
Iran je potom kao odgovor na taj napad tijekom noći ispalio projektile na dvije američke zračne baze u Jordanu.
Tisuće ljudi su ubijene u sukobu, uglavnom u Iranu i Libanonu, otkako je započeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače.
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