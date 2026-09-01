Iran poručuje Trumpu: Ako SAD ispuni dogovor, uzvratit ćemo istom mjerom

Teheran je u više navrata rekao da će omogućiti slobodu plovidbe Hormuškim tjesnacem samo ako Washington implementira odredbe Memoranduma o razumijevanju koji su obje strane potpisale u lipnju, ali je ubrzo propao. Memorandumom je proglašen kraj sukoba, ali su mnoga sporna pitanja odgođena za kasnije te je dogovoreno razdoblje od 60 dana za daljnje pregovore, koje je prošlo bez novog sporazuma.