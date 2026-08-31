Trump ponovno prijeti Iranu: "Žestoko ćemo ih gađati"

Trump je prekinuo intenzivno bombardiranje u sklopu svoje "Operacije Epski gnjev" u travnju prekidom vatre, a strane su se u lipnju dogovorile o privremenom okviru za daljnje pregovore o okončanju rata. No to se nije održalo, što je dovelo do učestalih razmjena vatre, uključujući dva tjedna američkog bombardiranja u srpnju.