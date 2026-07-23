napetosti rastu
Iran prijeti: "Ako ne možemo prodavati naftu, neće moći ni drugi"
Iran prijeti da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu uslijed sukoba sa Sjedinjenim Državama.
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„Ovaj rat ne ostavlja srednji put, on je na sve ili ništa“, napisao je u srijedu na X-u Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač. „U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći.“
„Naša sigurnost je preduvjet za svu regionalnu infrastrukturu; bez nje ništa ne ostaje sigurno", dodao je.
Govoreći o Hormuškom tjesnacu, koji je ključan za globalnu trgovinu naftom, Ghalibaf je rekao da sigurnost tjesnaca ovisi o tome da tamo nema stacioniranih američkih snaga. Iran je više puta izjavio da se situacija tamo neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata.
Ranije je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države uništiti most ili elektranu u Iranu svaki put kada Islamska Republika puca na brod u Hormuškom tjesnacu.
Sukob između SAD-a i Irana ponovno je eskalirao početkom srpnja oko kontrole nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je Iran napao brodove u tjesnacu. SAD je napadao ciljeve u Iranu 11 noći zaredom.
SAD također ponovno provodi pomorsku blokadu protiv brodova koji plove prema iranskim lukama ili dolaze iz njih. Otkad je blokada ponovno uspostavljena početkom prošlog tjedna, američke snage su preusmjerile devet brodova i onesposobile još jedan, prema CENTCOM-u, američkom zapovjedništvu odgovornom za regiju.
Iran zahtijeva da brodovi slijede rutu duž njegove obale i više je puta izjavio da je samo ruta kroz Hormuški tjesnac koju je odredio Teheran sigurna.
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