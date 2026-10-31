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Iran prijeti vojnim odgovorom velikih razmjera: "Crvene linije stvar su prošlosti"
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei zapovijedio je u subotu oružanim snagama zemlje da odmah i učinkovito odgovore na svaku prijetnju kako bi se postiglo maksimalno odvraćanje, izvijestili su iranski mediji.
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Kako se navodi u izvješćima, Hamenei je nakon sastanka s vojnim zapovjednicima izjavio da neće biti „geografskih ograničenja” te da će Iran diktirati kada će i pod kojim uvjetima sukob sa SAD-om završiti.
Vrhovni je vođa također zapovijedio ažuriranje popisa ciljeva, dodaje se u izvješćima.
Hamenei, koji ima vrhovni autoritet nad iranskim oružanim snagama, izjavio je da u popis trebaju biti uključene sve vrste materijalne i nematerijalne imovine SAD-a i Izraela koje su u dometu vojske.
Iranska prijetnja dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump navodno primio izvješće o mogućim vojnim opcijama u vezi s Iranom tijekom rijetkog osobnog sastanka s admiralom Bradom Cooperom, šefom Središnjeg zapovjedništva SAD-a, koje je odgovorno za Bliski istok.
Wall Street Journal opisao je taj sastanak kao moguću indikaciju da bi nova velika američka vojna operacija mogla biti neizbježna.
"Crvene linije stvar su prošlosti"
Ranije u subotu, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči zaprijetio je da će odgovoriti vojnim napadima velikih razmjera na svaki novi napad na iranski narod.
Aragči je reagirao na komentare njemačkog kancelara Friedricha Merza tijekom njegova posjeta Južnoj Koreji, kada je Merz pozvao na brz završetak rata s Iranom te istaknuo da su samo rastuće cijene energenata stajale Europu više od stotinu milijardi eura.
U objavi na platformi X, Aragči je poručio da sto milijardi eura nije ništa u usporedbi sa silovitim udarcem koji će moćne oružane snage Irana zadati onima koji se usude nauditi njihovu narodu.
Napomenuo je da je Merz prošlogodišnje izraelsko-američko bombardiranje Irana pozdravio riječima da time obavljaju "prljavi posao za Europu".
"Crvene linije stvar su prošlosti", objavio je Aragči na engleskom jeziku.
Merz je 17. lipnja 2025. godine, tijekom intervjua za njemački javni servis ZDF na summitu G7 u Kananaskisu u Kanadi, izjavio: "To je prljavi posao koji Izrael obavlja - za sve nas. Taj režim utječe i na nas."
Merz je nastavio kako iznimno poštuje hrabrost Izraela da krene tim putem te da bi u protivnom svijet mogao svjedočiti nastavku terora Teherana mjesecima i godinama, potencijalno i s nuklearnim oružjem.
Merzova opaska o "prljavom poslu" izazvala je val kritika. Kasnije je izjavio: „Tako sam to opisao. Nema potrebe da se to ponavlja. To se može izraziti na različite načine.”
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