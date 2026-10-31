Papa Lav XIV. donio važnu odluku za Međugorje

Prema objavi službene stranice župe Međugorja i Radio Mir Međugorje, biskup Cavina je imenovan na neodređeno vrijeme na službu posebnog papina izaslanika za ovo svjetski poznato katoličko hodočasničko središte. Rođen je 17. veljače 1955. u Faenzi, za svećenika je zaređen 1980., a doktorirao je kanonsko pravo na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 2011. biskupom Carpija, gdje je službu obnašao do 2019. godine.