PRIJETNJA IZ APLIKACIJA
Mogu li hakeri preko ekrana u automobilu doći do kočnica? Znanstvenici otkrili nove rizike
Sve veća povezanost automobila s mobilnim aplikacijama, internetskim uslugama i sustavima u oblaku otvara nove mogućnosti za hakerske napade, pokazalo je istraživanje švedskih znanstvenika sa Sveučilišta u Göteborgu i Tehnološkog sveučilišta Chalmers.
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Istraživači su analizirali 413 ranije prijavljenih sigurnosnih ranjivosti u automobilskom softveru, zabilježenih od siječnja 2022. do rujna 2024. Utvrdili su da se najveći udio, 36,2 posto, odnosi na vanjske aplikacije, piše Science Alert.
Takvi sustavi mogu pohranjivati podatke o kretanju i korištenju vozila te osobne podatke vlasnika. Sigurnosni propusti mogli bi omogućiti neovlašten pristup tim informacijama, ali u određenim okolnostima i sustavima važnima za upravljanje automobilom.
Da je takav scenarij moguć, pokazali su istraživači još 2015. godine, kada su daljinski pristupili multimedijskom sustavu Jeepa Cherokeeja i utjecali na funkcije vožnje. Fiat Chrysler nakon toga je povukao približno 1,4 milijuna vozila u SAD-u radi sigurnosnog ažuriranja.
Novo istraživanje otkrilo je i 827 ranjivih softverskih biblioteka u 20 analiziranih projekata otvorenog koda. Budući da se iste komponente koriste u različitim sustavima, jedan sigurnosni propust može predstavljati rizik za više proizvoda.
Znanstvenici ipak naglašavaju da svaka otkrivena ranjivost ne omogućuje daljinski napad niti pristup sustavima za upravljanje vozilom. Istraživanje također ne pokazuje koliki je udio automobila stvarno izložen hakiranju.
Proizvođačima preporučuju odvajanje sustava za vožnju od multimedijskih i internetski povezanih sustava te redovitu provjeru i ažuriranje softvera. Vozačima savjetuju korištenje snažnih lozinki, ažuriranje aplikacija i kontrolu pristupa osobnim podacima.
Istraživanje je objavljeno u časopisu Software Quality Journal.
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