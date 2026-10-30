Iz trgovina se povlači proizvod zbog opasne bakterije, provjerite jeste li ga kupili

Ilustracija: Vitaly Gariev/Unsplash

S tržišta se povlači tahini namaz od sezamovih sjemenki ARKAN, pakiranja od 400 grama, nakon što je u proizvodu utvrđena prisutnost bakterije Salmonella spp., zbog čega se potrošačima savjetuje da ga ne konzumiraju.

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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda ARKAN Tahini od čistih sjemenki sezama, proizvođača Arkana for Food Industries iz Egipta.

Opoziv se odnosi na pakiranje od 400 grama, s brojem serije 257502493 i barkodom 6224008286721. Na proizvodu je naveden rok trajanja do 30. prosinca 2027. godine.

HAPIH

Razlog povlačenja je utvrđena prisutnost bakterije iz roda Salmonella spp.

"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", priopćeno je.

Dobavljač proizvoda je talijanska tvrtka Fresh Tropical S.r.l. iz mjesta Marcallo con Casone.

Potrošačima koji imaju navedeni proizvod savjetuje se da ga ne konzumiraju.