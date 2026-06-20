KRŠENJE PRIMIRJA
Iran zatvorio Hormuški tjesnac: Vance rekao da "stvari idu dobro" i da "ne vidi dokaze"
Američki potpredsjednik J.D. Vance u subotu je izjavio kako očekuje skori odlazak u Švicarsku na razgovore s Iranom, čak i nakon što je visoko zapovjedništvo Teherana, prema izvješćima, objavilo da će zatvoriti Hormuški tjesnac zbog, kako je rečeno, kršenja primirja Sjedinjenih Država i Izraela.
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Glavno iransko Združeno vojno zapovjedništvo, Središnji stožer Katam al-Anbiya, reklo je da će taj plovni put, ključan za globalne pošiljke nafte, biti zatvoren za brodski promet, kao razlog navodeći navodna američka i izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre, izvijestila je iranska državna novinska agencija Mehr.
U objavi se kaže da je zatvaranje "prvi korak" i reakcija je na, kako je rečeno, kršenja obveza te je upozoreno da će se poduzeti daljnje mjere nastavi li se "agresija".
Vance: Stvari idu dobro
Izvještaj u Mehru pojavio se nakon što je Vance u intervjuu za Fox News rekao kako je uvjeren da će se primirje dogovoreno u sporazumu od 14 točaka između Washingtona i Teherana održati te da ne vidi dokaze po kojima je Hormuški tjesnac zatvoren.
"Očekujem da ću otići u sljedećih nekoliko dana, ali znate da je to uvijek delikatan ples koordinacije i diplomatski protokoli“, rekao je Vance. Dodao je da su američki pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff bili u Švicarskoj "nekoliko sati, baveći se nekim tehničkim elementima ovih pregovora“.
"Koliko sam shvatio, razgovarajući s Jaredom i Steveom jutros, stvari idu dobro“, dodao je.
Izrael ubio 16 ljudi u Libanonu
Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će njegovi pregovarači kasnije tijekom dana otputovati u Švicarsku.
Jedan od uvjeta za početak 60-dnevnih američko-iranskih pregovora o teheranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima jest prekid borbi u Libanonu.
Međutim, libanonska civilna zaštita izjavila je da je u subotu u izraelskim napadima u Libanonu ubijeno 16 ljudi, nekoliko sati nakon što je primirje stupilo na snagu. Izrael je rekao da odgovara na napade Hezbollaha, dok je skupina koju podržava Iran rekla da neće dopustiti Izraelu "slobodu kretanja" u Libanonu.
Izrael, izostavljen iz pregovora, kaže da nije stranka sporazuma Irana i SAD-a te da će zadržati svoje snage na libanonskom teritoriju koji okupira.
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