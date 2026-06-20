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ZAUSTAVLJEN POMORSKI PROMET

Kršenje sporazuma: Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac

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N1 Info
|
20. lip. 2026. 15:44
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AFP
AFP

Iransko Vrhovno zajedničko vojno zapovjedništvo Khatam al-Anbiya objavilo je u subotu zatvaranje Hormuškog tjesnaca za sav pomorski promet, izvijestila je državna novinska agencija Mehr.

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U priopćenju se navodi da je odluka donesena zbog navodnog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Zapovjedništvo je poručilo da zatvaranje predstavlja "prvi korak” kao odgovor na ono što opisuje kao kršenje preuzetih obveza, upozorivši da će uslijediti dodatne mjere ako se, kako navode, "agresija” nastavi, piše Reuters, a prenosi N1 BiH.

Prema izvješću iranske televizije Press TV, Središnji stožer Khatam al-Anbiya priopćio je da je odluka donesena zbog "izričitog američkog kršenja prve klauzule poslijeratnog memoranduma o razumijevanju” te zbog "kontinuiranog i sustavnog kršenja primirja u južnom Libanonu od strane cionističkog režima”.

Trebali su prekinuti i napade na Libanon

Klauzula Memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana predviđa da će Iran, SAD i njihovi saveznici "odmah i trajno” prekinuti vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon, te se ubuduće suzdržavati od pokretanja rata, vojnih operacija, prijetnji silom ili uporabe sile jedni protiv drugih.

Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza kroz koji prolazi velik dio globalne trgovine naftom i energentima.

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Teme
hormuški tjesnac iran izrael libanon rat u iranu sad

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