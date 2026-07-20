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američke zaljevske baze

Iranski odgovori na američke napade: Pod udarom Kuvajt i Bahrein

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Hina
|
20. srp. 2026. 18:41
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Smoke billows near the oil facility in Mangaf, Kuwait, July 18, 2026, in this screen grab obtained from a social media video.
Social Media/via REUTERS

Iran je u ponedjeljak poslijepodne pokrenuo nove napade na Kuvajt, zbog čega je vojska te zemlje morala aktivirati protuzračnu obranu kako bi presrela projektile i dronove.

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Kuvajtska vojska objavila je na X-u da su sve eksplozije koje su se čule rezultat presretanja koje je izvela protuzračna obrana. Vojska zasad nije pružila detalje o napadima ni izvijestila o žrtvama ili šteti.

Sirene za zračnu uzbunu ponovno su se oglasile i u susjednom Bahreinu. Ministarstvo unutarnjih poslova zemlje pozvalo je stanovnike da se sklone na sigurno.

Napadi su se dogodili tijekom obnovljene kampanje napada Sjedinjenih Država na ciljeve u Iranu, dok Teheran izvodi napade odmazde na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

Kuvajt i Bahrein, ključni saveznici SAD-a u Perzijskom zaljevu u kojima se nalaze američke vojne baze, također su se ranije u ponedjeljak našli pod iranskim napadima.

Teme
američke vojne baze bliski istok iranski napadi kuvajt i bahrein protuzračna obrana

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