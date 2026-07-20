IRGC obećao SAD-u "lekciju koja se neće zaboraviti"

REUTERS/Murad Sezer

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) u ponedjeljak je poručila da će Sjedinjenim Američkim Državama zadati "lekciju koja se neće zaboraviti", istodobno dajući do znanja da je Teheran i dalje spreman vratiti se pregovorima ako se budu poštovali njegovi nacionalni interesi.

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U službenom priopćenju upućenom ajatolahu Mojtabi Hameneiju, Revolucionarna garda navela je da njegovu poruku smatra "obvezujućom zapovijedi, božanskim zavjetom i jasnim planom djelovanja", prenosi Euronews.

Istodobno je iransko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo da vrata diplomaciji ostaju otvorena, dok međunarodni posrednici nastoje dogovoriti desetodnevni prekid vatre kako bi se ponovno pokrenuo okvirni sporazum.

"Nezaboravna lekcija"

"Dok je zločinačka Amerika ponovno odabrala put pogreške, agresije i avanturizma, ostajemo vjerni ovom obećanju: snažno, odlučno, mudro i autoritativno pružit ćemo 'lekciju koja se neće zaboraviti', koju ste najavili", priopćio je IRGC.

Dodali su kako će to biti:

"Lekcija koja će spriječiti svakog agresora da ponovi svoje pogreške, slomiti njegove ambicije i u povijesti zabilježiti nepokolebljivu volju iranskog naroda."

Revolucionarna garda također je poručila da "nikada neće vezati sudbinu ove zemlje uz obećanja neprijatelja čija je povijest ispunjena kršenjem obveza, obmanama i neprijateljstvom prema iranskom narodu."

Deveti dan uzastopnih napada

Priopćenje je objavljeno dok Iran i Sjedinjene Države već deveti uzastopni dan razmjenjuju vojne udare.

Sjedinjene Države potvrdile su pogibiju najmanje troje svojih pripadnika, dok je iransko Ministarstvo zdravstva priopćilo da je od početka srpnja u američkim napadima na južne iranske pokrajine poginulo najmanje 50 osoba, a više od 500 ih je ozlijeđeno.

U najnovijem valu napada prvi su put gađani i gradovi Tabriz i Urmija na sjeverozapadu Irana. Prema iranskim državnim izvorima, u napadima je poginula najmanje jedna osoba, dok je više ljudi ozlijeđeno.