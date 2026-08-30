Island izašao na referendum: Opcija "protiv EU" minimalno vodi

REUTERS/Leonhard Foeger

Opcija "protiv" pokretanja pregovora o pridruživanju Europskoj uniji prešla je u vodstvo, pokazali su novi rezultati koje je objavila islandska javna televizija, no vrlo male razlike ukazuju na to da će konačni ishod referenduma biti poznat tek kada se prebroje svi glasovi.

Podijeli

Oglas

Nakon 152 tisuće prebrojanih glasova, ponovnom pokretanju pregovora saa Europskom unijom protivi se 50.1 posto birača, dok je njih 49.9 posto bilo za. Prema prvim nepotpunim rezultatima, nakon 87 tisuća prebrojanih glasova, u blagom je vodstvu bila opcija "za" (51.2 posto).

Zagovornici kampanje ''za'' isticali su da bi pridruživanje EU smanjilo visoke kamatne stope s kojima se Island bori dulje vrijeme te povećalo sigurnost zemlje u svijetu uzdrmanom ruskom invazijom na Ukrajinu i Trumpovom retorikom svojatanja najvećeg svjetskog otoka Grenlanda.

S druge strane, kampanja ''protiv'' upozoravala je da će EU članstvo ugroziti suverenost zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu.

Kamatne stope, ribarstvo i troškovi živora bili su u fokusu referendumske kampanje. Do potpunih rezultata možda će trebati pričekati do podneva, rekli su čelnici izborne komisije.