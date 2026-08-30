vox populi
Island rekao ne Europskoj uniji
Island je odbacio vladin prijedlog o održavanju pristupnih pregovora s Europskom unijom, izvijestila je u nedjelju javna televizija RUV, uz samo još mali broj neprebrojanih glasova.
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Zagovornici pridruživanja Europskoj uniji isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope s kojima se Island bori dulje vrijeme te povećalo sigurnost zemlje u svijetu potresenom ruskom invazijom na Ukrajinu i Trumpovim svojatanjem najvećeg svjetskog otoka Grenlanda.
Kampanja ''protiv'' upozoravala je da će članstvo u Europskoj uniji ugroziti suverenost zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu.
Kamatne stope, ribarstvo i troškovi života bili su u fokusu referendumske kampanje. Kampanja uoči referenduma potaknula je raspravu o mjestu Islanda u svijetu, izjavila je premijerka Kristrún Frostadóttir novinarima nakon što je u subotu glasala u glavnom gradu, piše Reuters.
„Ovo je velik dan. Godinama smo čekali da bismo mogli glasati“, rekla je Frostadóttir, dodajući da će njezina vlada nastaviti raditi bez obzira na ishod referenduma.
Island je prvi put podnio zahtjev za članstvo u EU-u 2009. godine, kada je financijska kriza pogodila malo i ranjivo islandsko gospodarstvo. Euroskeptična vlada prekinula je pregovore 2013. godine.
Geopolitička previranja, uključujući rat na Bliskom istoku i američke carine na uvoz, ponovno su aktualizirala pitanje o kojem Islanđani raspravljaju s prekidima već desetljećima.
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