Ispovijest djevojke koja je bila s “Tinder Swindlerom”: “Htjela sam se ubiti”

Kada je izašao Netflixov dokumentarac "The Tinder Swindler" u veljači 2022. godine, djevojka antagonista filma Simona Levieva je ostala uz njega. Sada kaže da je mislila kako nema izbora budući da tvrdi da je bila pod njegovom emocionalnom kontrolom.

Mlada djevojka plave kose sjedi na rubu kreveta i ljulja lijevom rukom svoje lijevo stopalo dok priča telefonom. Dio kose joj se zalijepio za lice mokro od suza. Ima porezotinu na peti, oči su joj krvave, a lice crveno, ali jasnim glasom daje nekome preko telefona uputstva kako doći do njenog stana. Pred njom se nalazi otvoren i spakiran kofer.

Na telefonu se vidi video od 29. ožujka 2022. godine gdje se čuje kako čovjek koji je snima viče na nju: “To su gluposti! Ništa joj se nije dogodilo!” To je glas Simona Levieva, osuđivanog prevaranta i glavnog lika Netflixovog dokumentarca “Tinder Swindler”, a djevojka na snimci je izraelska manekenka Kate Konlin (23), Levievova djevojka u vrijeme objavljivanja filma.

Leviev je poslao video BBC-ju, zajedno s još nekoliko snimaka i dokumenata o njihovoj vezi. Tvrdi da Kate laže. “Naravno da me naziva lažovom. Svaku ženu koja je progovorila o njemu, optužio je da laže. Ne želi da ispričam kako me emocionalno zlostavljao”, kaže Konlin za BBC.

“Bio je opsjednut sa mnom”

U početku, njeni prijatelji su obožavali Simona. “Kate, on je toliko savršen da je to zastrašujuće”, prisjeća se njihovih riječi.

Shimon Heyada Hayut (kasnije promenio ime u Simon Leviev) joj se javio preko Instagrama 2020. i nakon nekoliko tjedana su već bili zajedno.

“Naša veza je u početku bila ljubavna bomba. Bio je opsjednut sa mnom”, kaže Izraelka.

Leviev je išao s njom na fotografiranja i čekao je da završi s poslom. Čistio joj je stan i slao joj dugačke ljubavne glasovne poruke. To je bilo intenzivno, ali Kate kaže da je pretpostavljala da bi prava ljubav tako trebala izgledati.

“Uništio mi je samopouzdanje, prijatelji su mi rekli da sam siva”

Ipak, nakon nekog vremena su počele svađe.

Kaže da je često kritizirao njen stajling, odjeću, tjelesnu težinu i kožu (ima problema s aknama) i s vremenom je počela gubiti samopouzdanje. Nije znala što joj može slijedeće reći.

“Osjećala sam se kao da hodam po jajima”, kaže.

Rijetko se viđala s prijateljima tijekom 18 mjeseci koliko je bila u vezi s Levievom, a kada se i viđala, oni su joj govorili da nije više onako živahna i društvena osoba kakva je bila. “Rekli su da sam siva”, prisjeća se.

Nakon nekoliko mjeseci počeo ju je tražiti novac, posuđujući na tisuće dolara od nje, a ta cifra je na kraju dosegla 150.000 dolara. Kate Konlin je inače poznati foto model i pojavljivala se na naslovnicama japanskog Voguea, talijanske Grazije i britanskog magazina Wallpaper.

Kao dokaze je redakciji BBC poslala na desetine njegovih glasovnih poruka, u kojima često viče i traži je novac, tvrdeći da je njegov novac zaglavljen u investicijama. U jednoj od poruka joj je rekao zašto joj ne vraća novac.

„Kate, ja sam milijunaš i to je činjenica. Trenutno sam zaglavljen. Razumiješ? Zaglavljen sam! Može li to tvoj uvrnuti mozak shvatiti? Tvoj ptičji mozak. Zaglavio sam se, nisam ukrao od tebe. Dala si mi novac svojom slobodnom voljom. Posudila si mi ga”, čuje se u jednoj od poruka.

Uvjeravao je da ga brani javno nakon objavljivanja filma

“The Tinder Swindler”, jedan od najgledanijih Netflixovih dokumentaraca, objavljen je u veljači 2022. i tada je otkriveno da je Simon Leviev prevario više žena koje je upoznavao preko Tindera, za cifru od oko 10 milijuna dolara. On je odbacio te optužbe.

Konlin kaže da je taj film gledala dok je sjedila pored njega na kauču. “Znala sam da je to sve točno. Ali, on mi je rekao da ako budem uz njega, onda će mu ljudi vjerovati jer sam žena”, opisuje.

Istovremeno, na Instagram joj je stizalo na stotine poruka u kojima su je ljudi vrijeđali jer su je vidjeli na fotografijama s Levievom koje su prikazane na kraju Netflixovog filma. “Ljudi su mi pisali da mi žele da obolim od raka, da me pregazi auto i da zaslužujem sve najgore jer sam u vezi s njim”, govori.

Ona kaže da se osjećala obaveznom prihvatiti njegovu verziju događaja jer tvrdi da je on emocionalno kontrolirao i bilo mu je lako uvjeriti je da ga brani javno, što je i učinila u američkoj emisiji “Inside Edition”.

Njihove svađe su postale sve češće i 29. ožujka prošle godine su dosegle vrhunac. “Rekla sam mu da je to to i da odlazim jer ne mogu više to podnijeti. Počela sam se pakirati”, opisuje situaciju.

Dodaje da je svađa tada prerasla u fizički obračun i da ju je on gurnuo na stepenice s oštrim rubom, na kojem je izrezala stopalo. “Počela sam krvariti. Osjećala sam se mrtvo i htjela sam se ubiti”, nastavlja ispovijest ova devojka.

Tada je i nastao video spomenut na početku teksta, koji je napravio Leviev kada je Kate pozvala hitnu pomoć. Nakon odlaska u bolnicu prijavila ga je policiji.

Leviev još uvijek objavljuje snimke s luksuznim automobilima i lijepim ženama

Na upit BBC-a upućen Simonu Levievu, on je odgovorio s devet mailova za 45 minuta. Također je poslao screenshotove poruka i video na kojem Kate Konlin viče na njega i gura ga. Tvrdi da nikada nije fizički napao nijednu ženu.

Kada su mu novinari predočili za što ga bivša djevojka optužuje, kategorično je rekao da su to laži.

Uprkos tome što je osuđivani prevarant, Leviev na društvenim mrežama ima tisuće pratitelja. I dalje objavljuje snimke kako vozi luksuzne automobile i uživa u društvu lijepih žena. Čak neki ljudi traže da se fotografiraju s njim. Također, naplaćuje 100 dolara za personaliziranu videoporuku, a oko 200 dolara za poziv.

Danas, Kate Konlin kroz smijeh kaže da je vjerojatno jedina manekenka koja je sretna što se udebljala budući da kaže da je od stresa tokom veze s Levievom izgubila mnogo kilograma.

Nastavila je i raditi nakon što je godinu dana nakon objavljivanja filma zbog istog bila bez poslovnih ponuda. Mladim ženama poručuje da na njenom primjeru mogu naučiti kako izgleda nesretna i toksična veza.

“Ako se neka žena trenutno nalazi u situaciji u kojoj sam ja bila, vidjet će da sam ja sada jača i ljepša nego kad sam bila s njim i shvatit će da se može izvući iz toga“, zaključila je Konlin.

