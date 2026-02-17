Kyiv Independent
Istraga: Europske tvrtke održavaju Putinovu ratnu mašineriju
Dok Rusija nastavlja voditi sveobuhvatni rat protiv Ukrajine, europski opskrbni lanci i dalje prevoze industrijske kemikalije koje pomažu održavanju ruskih strojeva u pogonu i hrane njezino ratno gospodarstvo.
Jedna od njih je sirovi glicerin, uobičajena roba koja se može pretvoriti u nitroglicerin, tvar koja se koristi u pogonskim gorivima i eksplozivima, a koja je i dalje u velikoj mjeri izvan dosega ograničenja u okviru sankcija EU-a.
Istraga Kyiv Independenta pokazala je da ruske privatne tvrtke i dalje koriste europske logističke mreže - mrežu posrednika povezanih s EU-om, logističkih tvrtki i podružnica - za uvoz aditiva za motorna ulja, maziva i velikih količina glicerina u Rusiju. Trgovina, koja je dodatno porasla od početka sveobuhvatne invazije, razotkriva prazninu u sankcijskom režimu: dok je EU pooštrio nadzor nad pojedinim aditivima za gorivo i mazivima, glicerin i dalje može ulaziti u Rusiju uz ograničenu kontrolu i slabu transparentnost u pogledu njegove moguće vojne namjene.
Dokumentacija je raspršena i vodi preko logističkih tvrtki, posrednika i holdinga, no ime jedne kompanije iznova se pojavljuje.
Grupa Delfin, ruski petrokemijski proizvođač osnovan početkom turbulentnih 1990-ih, upravlja razgranatim poslovnim carstvom. Izvan granica Rusije Delfin je postupno širio svoj utjecaj, uspostavljajući kontrolu nad složenom mrežom europskih tvrtki.
Jedna od tih tvrtki, sa sjedištem u Njemačkoj, bila je registrirana na adresi sankcioniranog bivšeg agenta ruske vojne obavještajne službe (GRU) u Berlinu, otkriva Kyiv Independent.
Korištenjem međunarodnih opskrbnih lanaca grupa je postala jedan od najvećih uvoznika aditiva za motorna ulja i maziva u Rusiji. Njezine europske tvrtke ponajprije izvoze znatne količine glicerina.
Moskva se sve više oslanja na uvoz
Motorna ulja i maziva ključni su za rad teške mehanizacije i vozila koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine. Nakon zapadnih sankcija i sve učestalijih ukrajinskih napada na ruska naftna postrojenja, Moskva se sve više oslanja na uvoz kako bi nadoknadila domaće manjkove.
Glicerin se može koristiti za sintezu nitroglicerina, koji se često kombinira s drugim spojevima za proizvodnju pogonskih goriva i eksploziva koji se koriste u streljivu — od metaka za lako pješačko oružje do projektila velikog kalibra za tenkove ili mornaričko topništvo. Iako je EU nedavno pojačao sankcije i regulatorni nadzor nad aditivima za gorivo i mazivima, sirovi glicerin ostaje osobita slijepa točka.
Zbog toga isporuke prirodnog glicerina i dalje relativno nesmetano teku iz tvrtki sa sjedištem u EU-u prema Rusiji.
Prema podacima o uvozu i izvozu koje je pregledao Kyiv Independent, u trgovinskim se podacima posebno ističu dvije tvrtke: Delfin i Glycerine.ru.
Petrokemijski divovi Delfin i Glycerine.ru
Grupu Delfin 1992. godine osnovali su američka tvrtka Boston Investment Corporation i moskovski Eenergoneftegazprom. Riječ je o petrokemijskom proizvođaču sa sjedištem uglavnom u Moskvi. Delfin upravlja širokom mrežom ruskih posrednika preko subjekata koje vodi obitelj Petrovsky - Tomas Petrovsky i njegov sin Yanis Petrovsky.
Iako grupa proizvodi i licencira širok raspon proizvoda - od plastične ambalaže do industrijskih antiseptika - motorna ulja od samih su početaka njezin glavni i zaštitni proizvod.
Nakon uspjeha na ruskom tržištu, Delfin je proširio mrežu na SAD, gdje je 2008. kupio bivšu tvornicu Shell Lubricantsa za 20 milijuna dolara. Godine 2012. Markos Baghdasarian, tadašnji predsjednik Delfin Group USA, osuđen je zbog izvoza zrakoplovnih motornih ulja i polimera u vrijednosti od 850.000 dolara u Iran. Prema podacima američkog Ministarstva pravosuđa, Baghdasarian je krivotvorio službenu dokumentaciju navodeći tvrtku iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kao primatelja, iako su stvarni kupci bili u Iranu. Delfinovu tvornicu u SAD-u 2015. preuzela je tvrtka Amelie Oil.
Ruska vlada je 2021. izvijestila da će Delfinova tvornica u blizini Moskve postati najveće postrojenje za pročišćavanje otpadnih ulja u Rusiji.
Delfin nudi i usluge ugovorne proizvodnje motornih ulja te ima dugačak popis zaštićenih marki ulja za rusko, europsko i tržište ZND-a. Dio tih ulja dostupan je izravno ili preko dobavljača i u okupiranim dijelovima Ukrajine.
Od početka sveobuhvatne invazije Delfin Distribution postao je jedan od vodećih uvoznika aditiva za motorna ulja i maziva u Rusiji. Iako se ranije oslanjao na europske dobavljače, Delfin se u međuvremenu uvelike okrenuo azijskim partnerima, među ostalim kineskoj tvrtki Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd.
Kina je jedan od najvećih proizvođača
Unatoč tom zaokretu prema Aziji kad je riječ o aditivima, grupa i dalje posluje u EU-u. Kina jest jedan od najvećih proizvođača aditiva za rusko tržište, ali zbog domaće potražnje nema dovoljno kapaciteta za izvoz glicerina. Njemačka je, primjerice, treći najveći izvoznik glicerina u svijetu, nakon Brazila i Indonezije.
Kad je riječ o uvozu glicerina, Delfin se oslanja na mrežu dobavljača i podružnica u EU-u. Prema analiziranim podacima, potražnja za glicerinom raste — moguće i zbog njegove uporabe u proizvodnji streljiva koje ruske snage koriste u Ukrajini.
Iako je EU od 25. lipnja 2024. sankcionirao rafinirani i destilirani glicerin, Delfin i dalje uvozi velike količine prirodnog glicerina, koji se potom može rafinirati ili destilirati u ruskim pogonima grupe.
Ispod radara
Među većim ruskim uvoznicima glicerina, navodno za potrebe civilne kemijske industrije, nalaze se i tvrtke povezane s Delfinom.
Tomas Petrovsky je 2017. suosnovao rusku tvrtku Glycerine Solution. Ta tvrtka, zajedno s Delfin Distributionom, ključna je u mreži za preuzimanje uvezenog glicerina.
Drugi važan uvoznik je tambovska tvrtka Glycerine.ru, u vlasništvu Konstantina Pankratova. Iako formalno odvojena, brojni pokazatelji upućuju na suradnju s Delfinom. Dokumenti na internetskoj stranici Glycerine.ru potvrđuju da „cjelokupnu količinu glicerina proizvedenog u Glycerine Solution distribuira Glycerine.ru“.
Promotivni materijali Glycerine.ru obilježeni su logotipima Delfin grupe, a internetska trgovina te tvrtke preusmjerava na Delfin Market. Trgovinski podaci upućuju i na to da Delfin Distribution prima velik dio uvoza u ime Glycerine.ru.
Sve to sugerira da Glycerine.ru, iako formalno odvojena, u praksi djeluje kao distributer unutar Delfin grupe.
Nagli rast potražnje
Podaci pokazuju da su od 2022. i početka invazije i Glycerine.ru i Delfin Distribution zabilježili nagli rast potražnje za glicerinom. Između 2021. i 2023. uvoz glicerina u Delfin Distribution porastao je za 245,12 %.
Arhivirana verzija stranice Glycerine.ru otvoreno je oglašavala vojnu primjenu glicerina, navodeći da se koristi za dobivanje nitroglicerina za proizvodnju dinamita, bezdimnog baruta i drugih eksploziva za vojne i civilne potrebe.
Državni ugovori o javnoj nabavi iz 2015. pokazuju da je Glycerine.ru isporučivao glicerin Kazanskoj tvornici baruta, državnom proizvođaču eksploziva i streljiva u Tatarstanu, danas pod međunarodnim sankcijama. Ta tvornica proizvodi barut i punjenja za lako oružje, zrakoplovstvo, mornaricu, topništvo, tenkove i sustave bliske borbe te godišnje proizvodi gotovo 70 % ukupne ruske proizvodnje baruta i granata.
Nakon invazije Rusija je prestala objavljivati podatke o javnoj nabavi povezanoj s vojno-industrijskim kompleksom, pa nije moguće potvrditi nastavljaju li te tvrtke opskrbljivati tvornice baruta.
Veze s vojskom i obavještajnim strukturama
Aktivnosti čelnika Delfina upućuju na moguće veze s državnim i vojnim strukturama, uključujući ruske obavještajne krugove.
Tvrtka Delfin Aqua LLC, u vlasništvu Yanisa Petrovskog od 2020., prvotno je bila pod okriljem Zaklade „Informacijska služba specijalnih službi“. Među osnivačima te zaklade su ruski državni subjekti i organizacije koje vode bivši obavještajci, uključujući udruženje veterana protuobavještajne službe, državno poduzeće za specijalne komunikacije te Glavnu upravu posebnih programa predsjednika Ruske Federacije (GUSP), zaduženu za mobilizaciju i izgradnju podzemnih skloništa za rad vlasti u izvanrednim uvjetima.
Predsjednik zaklade Boris Lomakin služio je u KGB-u SSSR-a i bio zamjenik glavnog direktora CSKA Holdinga.
Predstavnici Delfina su od kraja 2024. do ožujka 2025., prema ruskim medijima, sudjelovali u isporukama „humanitarne pomoći“ u zonu „specijalne vojne operacije“, odnosno na bojišnicu u Ukrajini. Na fotografijama su vidljive kutije s ruskim zastavama i logotipima Delfina s oznakama CSKA. Navodi se da su isporučivani dronovi, sustavi elektroničkog ratovanja, detektori dronova i prijenosne električne stanice, kao i Spectrol — antigel za dizelsko gorivo pod licencom Delfina.
Sve to upućuje na to da Delfin sudjeluje u logističkoj potpori ruskim snagama.
Latvijska i njemačka mreža
Među ključnim europskim partnerima ističe se latvijska tvrtka Vega Stividors iz riječke slobodne zone u Rigi, važnog logističkog čvorišta. Trgovinski podaci pokazuju da je od veljače 2022. u Rusiju poslala desetke milijuna kilograma glicerina, uglavnom za Delfin Distribution i Glycerine.ru. Promet joj je s oko 30 milijuna eura 2021. porastao na 41 milijun eura 2022.
Tvrtka je povezana s osobama pod ukrajinskim sankcijama, a vlasničke i upravljačke strukture upućuju na neizravnu kontrolu Delfina.
U Njemačkoj Delfin kontrolira tvrtku B.L.W. Handel iz Berlina, koja djeluje kao logistički partner i organizira isporuke glicerina i maziva prema Rusiji. Tvrtka je ranije bila registrirana na adresi sankcioniranog bivšeg časnika GRU-a Olega Eremenka. Prema dostupnim podacima, B.L.W. Handel nema vlastite proizvodne kapacitete, već služi kao posrednik, a znatne količine robe preusmjerava preko Latvije.
Od ožujka 2023. do sredine 2024. B.L.W. Handel izvezao je gotovo 1.500 tona tehničkog glicerina u vrijednosti od 50 milijuna rubalja, dok je Vega Stividors u istom razdoblju poslao dodatnih 728 tona u njegovo ime.
Sankcije i "slijepe točke"
Unatoč brojnim paketima sankcija i kontrolama izvoza s ciljem ograničavanja dotoka robe dvojne namjene u Rusiju, ruski vojno-industrijski kompleks i dalje funkcionira.
Sankcije EU-a usmjerene su uglavnom na velike obrambene tvrtke i poznate trgovačke rute, dok sirovine i kemikalije poput glicerina ostaju nedovoljno regulirane. Stručnjaci upozoravaju da bi iduća faza sankcija trebala obuhvatiti upravo sirovine ključne za ratnu ekonomiju — od mangana i celuloze do kemijskih prekursora za eksplozive i zrakoplovnu industriju.
Istodobno, ruski proizvođači, uključujući Delfin, za proizvode pod sankcijama sve se više okreću azijskim dobavljačima.
Nijedna od Delfinovih tvrtki u Rusiji, Latviji i Njemačkoj zasad nije pod sankcijama EU-a, iako je Ukrajina 2023. sankcionirala niz subjekata i čelnika povezanih s grupom.
Bez strožeg nadzora izvoza kemikalija prema Rusiji, postojeće rupe u sustavu vjerojatno će i dalje omogućavati isporuke koje podupiru opskrbne lance ruske ratne mašinerije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare