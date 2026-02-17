Istraga: Europske tvrtke održavaju Putinovu ratnu mašineriju

Istraga Kyiv Independenta pokazala je da ruske privatne tvrtke i dalje koriste europske logističke mreže - mrežu posrednika povezanih s EU-om, logističkih tvrtki i podružnica - za uvoz aditiva za motorna ulja, maziva i velikih količina glicerina u Rusiju. Trgovina, koja je dodatno porasla od početka sveobuhvatne invazije, razotkriva prazninu u sankcijskom režimu: dok je EU pooštrio nadzor nad pojedinim aditivima za gorivo i mazivima, glicerin i dalje može ulaziti u Rusiju uz ograničenu kontrolu i slabu transparentnost u pogledu njegove moguće vojne namjene.