Italija i Španjolska ukinule granične kontrole nakon tromjesečnog spora oko Ceute

Thomas COEX / AFP

Italija i Španjolska dogovorile su ukidanje međusobnih graničnih kontrola za državljane, priopćilo je u četvrtak ministarstvo unutarnjih poslova u Rimu, čime je okončan tromjesečni spor nakon naglog priljeva migranata u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike.

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Talijanska vlada 31. srpnja privremeno je obustavila primjenu sporazuma o otvorenim granicama sa Španjolskom, uz obrazloženje da želi osigurati da migranti koji ulaze u Ceutu ne mogu nastaviti putovanje prema talijanskom teritoriju.

Madrid je uzvratio uvođenjem sličnih mjera prema Rimu, ocijenivši talijanske poteze "nepravednima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminatornima prema stanovništvu Španjolske".

Talijanski i španjolski ministri unutarnjih poslova razgovarali su telefonom i dogovorili se da neće produljiti suspenziju schengenskih pravila Europske unije o otvorenim granicama, navodi se u priopćenju talijanske strane.

"Odluka, donesena nakon pažljive procjene situacije, bit će popraćena mjerama za intenzivniju razmjenu informacija kako bi se zajamčila potpuna sigurnost zajedničkog schengenskog prostora”, dodalo je ministarstvo.

Ovog su ljeta u španjolsku enklavu Ceutu ušli deseci tisuća migranata, pri čemu su deseci poginuli. Ceuta i Melilla, druga španjolska autonomna enklava na sjeveru Maroka, jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni nazvala je graničnu kontrolu "izvanrednom mjerom" poduzetom "kako bi se zajamčila nacionalna sigurnost i spriječile moguće posljedice" za Italiju.