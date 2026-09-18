VIDEO / Stampedo: Stotine migranata pojurile ulicama Ceute, policija intervenirala i pucala u zrak

Napetosti u Ceuti rastu otkako je 30. i 31. srpnja više od 70.000 ljudi iz Maroka prešlo u španjolsku enklavu, pri čemu je najmanje 141 osoba poginula. Više od 90 posto ljudi u međuvremenu se vratilo u Maroko, ali prema podacima vlasti u Ceuti ih je ostalo oko 5000. Mnogi spavaju na ulicama i u improviziranim kampovima.