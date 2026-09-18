Oglas

NEMA MIRA U ENKLAVI

VIDEO / Stampedo: Stotine migranata pojurile ulicama Ceute, policija intervenirala i pucala u zrak

author
N1 Info
|
18. ruj. 2026. 12:12
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
X/Faro TV
Faro TV/X

Policija je intervenirala protiv migranata u Ceuti nakon što su stotine ljudi u petak rano ujutro pojurile ulicama tijekom premještanja u novi privremeni smještaj.

Oglas

Snimke prikazuju stotine migranata kako trče lučkom šetnicom nakon što ih je policija oko 7 sati počela premještati iz improviziranih kampova na plažama. Situacija se ubrzo pretvorila u kaos, a policajci su udarili nekoliko ljudi i ispalili hice upozorenja pokušavajući uspostaviti red.

Policija je ubrzo stavila situaciju pod kontrolu, nakon čega su migranti prema novom smještaju premještani u manjim skupinama, piše El País.

141 poginuli u "najezdi" na Ceutu

Novi kamp na Muelle de Poniente u luci Ceuta predviđen je za oko 1700 ljudi. Vlasti navode da su migranti pojurili prema njemu pokušavajući osigurati mjesto prije nego što se popune kapaciteti, piše El Pais.

Napetosti u Ceuti rastu otkako je 30. i 31. srpnja više od 70.000 ljudi iz Maroka prešlo u španjolsku enklavu, pri čemu je najmanje 141 osoba poginula. Više od 90 posto ljudi u međuvremenu se vratilo u Maroko, ali prema podacima vlasti u Ceuti ih je ostalo oko 5000. Mnogi spavaju na ulicama i u improviziranim kampovima.

Kriza je izazvala i političke sukobe u Španjolskoj. Desni Partido Popular (PP) i krajnje desni Vox optužuju vladu premijera Pedra Sáncheza da nije uspjela zaštititi granicu, dok Sánchez tvrdi da je njegova vlada reagirala brzo i humano.

Bili su upozoreni i Maroko i Španjolska

Dodatne kontroverze izazvalo je policijsko izvješće koje je marokanske snage optužilo za "pasivnost" tijekom masovnog prelaska granice. Maroko je to odbacio, a Sánchez je rekao da nema dokaza za takve tvrdnje. Naknadno objavljeni obavještajni dokumenti pokazali su da su španjolske i marokanske vlasti bile upozorene na mogućnost masovnog prelaska.

Europska komisija odobrila je Španjolskoj 114,7 milijuna eura hitne pomoći, a EU je angažirao i svoje agencije kako bi pomogle u upravljanju migrantskom krizom.

Pročitajte još

Teme
ceuta ilegalni migranti migranti pedro sanchez španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ