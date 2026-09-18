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VIDEO / Stampedo: Stotine migranata pojurile ulicama Ceute, policija intervenirala i pucala u zrak
Policija je intervenirala protiv migranata u Ceuti nakon što su stotine ljudi u petak rano ujutro pojurile ulicama tijekom premještanja u novi privremeni smještaj.
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Snimke prikazuju stotine migranata kako trče lučkom šetnicom nakon što ih je policija oko 7 sati počela premještati iz improviziranih kampova na plažama. Situacija se ubrzo pretvorila u kaos, a policajci su udarili nekoliko ljudi i ispalili hice upozorenja pokušavajući uspostaviti red.
Policija je ubrzo stavila situaciju pod kontrolu, nakon čega su migranti prema novom smještaju premještani u manjim skupinama, piše El País.
🚩Agentes de la Policía Nacional cargan contra los inmigrantes durante el traslado al nuevo asentamiento— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026
📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #PoliciaNacional #Traslado pic.twitter.com/AfCwJzyAXV
141 poginuli u "najezdi" na Ceutu
Napetosti u Ceuti rastu otkako je 30. i 31. srpnja više od 70.000 ljudi iz Maroka prešlo u španjolsku enklavu, pri čemu je najmanje 141 osoba poginula. Više od 90 posto ljudi u međuvremenu se vratilo u Maroko, ali prema podacima vlasti u Ceuti ih je ostalo oko 5000. Mnogi spavaju na ulicama i u improviziranim kampovima.
Kriza je izazvala i političke sukobe u Španjolskoj. Desni Partido Popular (PP) i krajnje desni Vox optužuju vladu premijera Pedra Sáncheza da nije uspjela zaštititi granicu, dok Sánchez tvrdi da je njegova vlada reagirala brzo i humano.
Momentos de tensión y caos en el traslado de inmigrantes a las nuevas instalaciones del puerto de Ceuta— EL MUNDO (@elmundoes) September 18, 2026
📹 @LNvillaveiran pic.twitter.com/ZlgYu4C1vc
Bili su upozoreni i Maroko i Španjolska
Dodatne kontroverze izazvalo je policijsko izvješće koje je marokanske snage optužilo za "pasivnost" tijekom masovnog prelaska granice. Maroko je to odbacio, a Sánchez je rekao da nema dokaza za takve tvrdnje. Naknadno objavljeni obavještajni dokumenti pokazali su da su španjolske i marokanske vlasti bile upozorene na mogućnost masovnog prelaska.
Europska komisija odobrila je Španjolskoj 114,7 milijuna eura hitne pomoći, a EU je angažirao i svoje agencije kako bi pomogle u upravljanju migrantskom krizom.
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