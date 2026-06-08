Italija pokrenula istragu protiv izraelskog ministra. Sumnjiči se za otmicu i mučenje aktivista

Izrael se suočio s rastućim međunarodnim kritikama nakon što je ministar krajem svibnja objavio video na kojem se vide pritvoreni aktivisti kako kleče vezanih ruku nakon što je Izrael presreo flotilu pomoći u međunarodnim vodama. Organizatori su rekli da su među 430 aktivista koje je privela izraelska policija bili i državljani Italije i Južne Koreje.