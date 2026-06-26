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Izrael baca letke na libanonsku Mansuru: Naređuju evakuaciju stanovništva
Izraelske snage bacale su u petak letke na Mansuri, grad na jugu Libanona, naređujući stanovnicima da ga napuste, izvijestili su libanonski državni mediji, što je prva takva naredba izdana otkako je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hezbolaha.
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Visoki libanonski vojni dužnosnik rekao je da je Izrael nedavno na taj grad proširio zonu koju okupiraju izraelske trupe u južnom Libanonu.
Libanonski dužnosnici kažu da izraelske trupe dodatno utvrđuju sjevernu granicu zone otvaranjem vatre na svakoga tko joj se približi, bilo da su libanonski vojnici, civili ili pripadnici Hezbolaha.
Vojni dužnosnik Libanona rekao je da poljoprivrednici i dalje ulaze u grad, ali da tamo ne obitavaju.
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