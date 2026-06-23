Jegić o izraelskoj agresiji prema Libanonu: "Više od 80 godina traje taj kolonijalni imperijalizam"

"Više od 80 godina traje taj kolonijalni imperijalizam Izraela. Izrael želi te pregovore odvojiti od pregovora SAD-a I Irana. Cilj pregovora je jednostavno proširiti američko-izraelsku hegemoniju jer je Libanon zadnja suverena država u regiji, uz Iran, koja nije pod američko-izraelskom kontrolom", kazao je Jegić i istaknuo kako je u Izraelu, kad je riječ o Libanonu, na snazi sistem aparthejda i rasizam koji sustavno uništava jedan narod i zemlju.