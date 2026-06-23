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O ratu i pregovorima

Jegić o izraelskoj agresiji prema Libanonu: "Više od 80 godina traje taj kolonijalni imperijalizam"

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Hanan Nanić
|
23. lip. 2026. 21:24
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Predavač komunikacijskih znanosti iz Bejurta Denijal Jegić komentirao je, u N1 studiju kod Hanan Nanić, mirovne pregovore Izraela i Libanona

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"Dok se odvija peta runda mirovnih pregovora, mnogi u Libanonu ne vide u njima nadu nego neku vrstu kapitulacije Libanona", ocijenio je Jegić.

Ističe kako pregovori u fokusu imaju sukob dvije države, ali ignoriraju kolonijalnu strukturu i izraelsku agresiju na Libanon.

"Više od 80 godina traje taj kolonijalni imperijalizam Izraela. Izrael želi te pregovore odvojiti od pregovora SAD-a I Irana. Cilj pregovora je jednostavno proširiti američko-izraelsku hegemoniju jer je Libanon zadnja suverena država u regiji, uz Iran, koja nije pod američko-izraelskom kontrolom", kazao je Jegić i istaknuo kako je u Izraelu, kad je riječ o Libanonu, na snazi sistem aparthejda i rasizam koji sustavno uništava jedan narod i zemlju.

Više pogledajte u prilogu.

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