Izrael i Libanon razgovaraju o pilot projektu za teritorij

Teheran je zatražio prekid vatre u Libanonu kao dio svojega privremenog sporazuma sa SAD-om, koji od obiju zemalja i njihovih saveznika zahtijeva da proglase hitan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon te da osiguraju "teritorijalni integritet i suverenitet Libanona". Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima u Ženevi u utorak je rekao da je Libanon "neupitan dio sporazuma" i da on uključuje povlačenje izraelskih trupa.