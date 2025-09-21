"Izrael kategorički odbacuje jednostranu deklaraciju o priznanju palestinske države koju su iznijeli Ujedinjeno Kraljevstvo i ostale zemlje", objavilo je ministarstvo. "Ova deklaracija ne promiče mir, naprotiv, dodatno destabilizira regiju i potkopava šanse za postizanje mirnog rješenja u budućnosti", dodaje se u objavi te se odluka osuđuje kao "nagradu za najveći masakr Židova od holokausta".