Velika Britanija, Kanada i Australija priznale državu Palestinu

Velika Britanija, Australija i Kanada u nedjelju su službeno priznale državu Palestinu, objavile su svjetske agencije.
Britanski premijer Keir Starmer u nedjelju je objavio službeno priznanje Države Palestine koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi "ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države" između Izraelaca i Palestinaca.
"Danas, kako bih ponovno probudio nadu u mir i rješenje s dvije države, jasno izjavljujem, kao premijer ove velike zemlje, da Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", objavio je Starmer u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.
Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025
Istodobno i Australija i Kanada objavile su da su službeno priznale Palestinu. Australija formalno priznaje državu Palestinu, objavila je australska vlada.
Današnje australsko priznanje Palestine, do kojeg dolazi zajedno s Kanadom i Velikom Britanijom, dio je međunarodnih napora na rješenju o dvije države, navela je australska vlada.
U priopćenju australske vlade dodaje se da Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u Palestini.
Kanada službeno priznaje Državu Palestinu, objavio je istodobno i kanadski premijer Mark Carney u nedjeljnoj izjavi, rekavši da želi "sačuvati mogućnost rješenja s dvije države".
"Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi partnerski rad kako bi se ostvarilo obećanje o mirnoj budućnosti za Državu Palestinu i Državu Izrael. Kanada ovu mjeru vidi kao dio usklađenog međunarodnog napora za očuvanje mogućnosti rješenja s dvije države", izjavio je Carney.
