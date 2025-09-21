Oglas

Potvrdili čelnici

Velika Britanija, Kanada i Australija priznale državu Palestinu

N1 Info , Hina
21. ruj. 2025. 15:17
A Palestinian flag is attached to a traffic light on the day of the "Lift The Ban" rally organised by Defend Our Juries,
REUTERS/Carlos Jasso

Velika Britanija, Australija i Kanada u nedjelju su službeno priznale državu Palestinu, objavile su svjetske agencije.

Britanski premijer Keir Starmer u nedjelju je objavio službeno priznanje Države Palestine koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi "ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države" između Izraelaca i Palestinaca.

"Danas, kako bih ponovno probudio nadu u mir i rješenje s dvije države, jasno izjavljujem, kao premijer ove velike zemlje, da Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", objavio je Starmer u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

Istodobno i Australija i Kanada objavile su da su službeno priznale Palestinu. Australija formalno priznaje državu Palestinu, objavila je australska vlada.

Današnje australsko priznanje Palestine, do kojeg dolazi zajedno s Kanadom i Velikom Britanijom,  dio je međunarodnih napora na rješenju o dvije države, navela je australska vlada.

U priopćenju australske vlade dodaje se da Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u Palestini. 

Kanada službeno priznaje Državu Palestinu, objavio je istodobno i kanadski premijer Mark Carney u nedjeljnoj izjavi, rekavši da želi "sačuvati mogućnost rješenja s dvije države".

"Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi partnerski rad kako bi se ostvarilo obećanje o mirnoj budućnosti za Državu Palestinu i Državu Izrael. Kanada ovu mjeru vidi kao dio usklađenog međunarodnog napora za očuvanje mogućnosti rješenja s dvije države", izjavio je Carney.

Teme
Australija Kanada Palestina Velika Britanija palestina država

