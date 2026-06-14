prijetnja mirovnom sporazumu?
Izrael napao ciljeve Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta, raste strah od eskalacije
Izrael je objavio da je izraelska vojska u nedjelju napala ciljeve Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta nakon što je libanonska oružana skupina pucala na izraelski teritorij.
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Izraelska vojska ranije je objavila da je Hezbolah ispalio tri projektila prema zajednicama na sjeveru Izraela, nazvavši to očitim kršenjem primirja.
"IDF je sada napao terorističke ciljeve terorističke organizacije Hezbolah u četvrti Dahiyi u Bejrutu, odgovorivši tako na Hezbolahovu pucnjavu po izraelskom teritoriju", stoji u zajedničkoj izjavi premijera Benjamina Netanyahua i ministra obrane Israela Katza.
Hezbolah nije odmah komentirao izraelsko priopćenje, no grupa je priznala da je lansirala rakete i dronove prema izraelskim trupama u južnome Libanonu.
Prošli tjedan izraelski napad na Dahiyu potaknuo je razmjenu vatre između Izraela i Irana zbog čega se pojavila bojazan da bi se mogao poremetiti sporazum između SAD-a i Irana koji bi trebao spriječiti širenje sukoba.
Čini se da su Washington i Teheran bliže sporazumu o okončanju sukoba koji traje više od tri mjeseca, a američki i pakistanski čelnici predviđaju potpisivanje u nedjelju.
Iran je dugo vremena uvjetovao prekid borbi u Libanonu bilo kakvim proširenim sporazumom sa Sjedinjenim Državama.
Libanonski sigurnosni izvori rekli su da se napad na Dahiyu činio ciljanim udarom dvjema raketama.
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