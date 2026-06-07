južno predgrađe
VIDEO / Izrael unatoč Trumpovom upozorenju bombardirao Bejrut: "Ovo je prekretnica"
Al Jazeerin dopisnik iz Libanona javlja da je izraelski napad izveden dronom ili projektilima koji su pogodili nekoliko katova jedne zgrade.
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Ako pogledate snimke, vidjet ćete uništenu zgradu koja je bila bombardirana i u prijašnjim ratovima, javlja Al Jazeerin dopisnik iz glavnog grada Libanona.
Nema informacija o tome što se nalazilo u zgradi niti tko je bio unutra. Jedan lokalni medij izvještava da nakon izraelskog napada ima žrtava.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) June 7, 2026
Israel is now dropping bombs on residential buildings in Beirut, Lebanon’s capital city.
Not military bases.
Not battlefields.
Apartment blocks full of civilians. pic.twitter.com/JcEDkdFI32
"Dok vam ovo govorim, iznad naših glava zuji dron. To je ista stvar svakoga dana". dodaje se.
Ovo predstavlja prekretnicu jer je prije tjedan dana Izrael izdao upozorenje za južno predgrađe Bejruta. Međutim, predsjednik Donald Trump rekao je da bi takav napad bio neprihvatljiv.
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