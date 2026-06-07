"nisu predani primirju"
Iran upozorio Izrael nakon napada na Bejrut: "Izravno ćemo se suočiti, razumiju samo jezik sile"
Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf izjavio je da Iran „ne samo da neće zaustaviti pregovarački proces, nego će se i izravno suočiti s neprijateljem” nakon nastavka izraelskih napada na južni Libanon i glavni grad Bejrut.
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Također je oštro kritizirao Sjedinjene Države i Izrael, rekavši da „nisu predani primirju niti vjeruju u dijalog te da su pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma vezanih uz Libanon pokazali da razumiju samo jezik sile”.
U objavi na platformi X, Mohamad Bager Galibaf, koji je ujedno i glavni iranski pregovarač u razgovorima sa Sjedinjenim Državama, dodao je da „pomorska blokada protiv iranskog naroda i današnje američko zeleno svjetlo cionističkom režimu pretvaraju američke i režimske baze te imovinu u regiji u legitimne mete”.
Podsjetimo, Izrael je danas izveo zračne napade na glavni grad Libanona, Bejrut, kao i na niz lokacija diljem južnog Libanona. To predstavlja prekretnicu jer je prije tjedan dana Izrael izdao upozorenje za južno predgrađe Bejruta. Međutim, predsjednik Donald Trump rekao je da bi takav napad bio neprihvatljiv.
🚨 Israel Strikes Beirut’s Southern Suburbs Killing at Least 2 — Iran Signals Response— Drop Site (@DropSiteNews) June 7, 2026
Israeli forces struck the Dahiyeh district of Beirut’s southern suburbs Sunday, killing at least 2 people and wounding 11 in strikes on residential apartments, according to Lebanon’s National… pic.twitter.com/mmbq35XXXa
U izraelskom napadu poginule su dvije osobe, a 11 ih je ranjeno, izvijestila je libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA), pozivajući se na preliminarne podatke o žrtvama.
Agencija navodi da je napad pogodio dva stana u području Mreijeh–Tahwita al-Ghadir, u još jednom izraelskom napadu na gusto naseljenu civilnu četvrt.
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