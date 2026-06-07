U objavi na platformi X, Mohamad Bager Galibaf, koji je ujedno i glavni iranski pregovarač u razgovorima sa Sjedinjenim Državama, dodao je da „pomorska blokada protiv iranskog naroda i današnje američko zeleno svjetlo cionističkom režimu pretvaraju američke i režimske baze te imovinu u regiji u legitimne mete”.