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"nisu predani primirju"

Iran upozorio Izrael nakon napada na Bejrut: "Izravno ćemo se suočiti, razumiju samo jezik sile"

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N1 Info
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07. lip. 2026. 19:22
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Heavy machinery operates to remove the rubble in the aftermath of an Israeli strike on the southern suburbs of Beirut, Lebanon, June 7, 2026.
REUTERS/Mohamed Azakir

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf izjavio je da Iran „ne samo da neće zaustaviti pregovarački proces, nego će se i izravno suočiti s neprijateljem” nakon nastavka izraelskih napada na južni Libanon i glavni grad Bejrut.

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Također je oštro kritizirao Sjedinjene Države i Izrael, rekavši da „nisu predani primirju niti vjeruju u dijalog te da su pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma vezanih uz Libanon pokazali da razumiju samo jezik sile”.

U objavi na platformi X, Mohamad Bager Galibaf, koji je ujedno i glavni iranski pregovarač u razgovorima sa Sjedinjenim Državama, dodao je da „pomorska blokada protiv iranskog naroda i današnje američko zeleno svjetlo cionističkom režimu pretvaraju američke i režimske baze te imovinu u regiji u legitimne mete”.

Podsjetimo, Izrael je danas izveo zračne napade na glavni grad Libanona, Bejrut, kao i na niz lokacija diljem južnog Libanona. To predstavlja prekretnicu jer je prije tjedan dana Izrael izdao upozorenje za južno predgrađe Bejruta. Međutim, predsjednik Donald Trump rekao je da bi takav napad bio neprihvatljiv.

U izraelskom napadu poginule su dvije osobe, a 11 ih je ranjeno, izvijestila je libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA), pozivajući se na preliminarne podatke o žrtvama.

Agencija navodi da je napad pogodio dva stana u području Mreijeh–Tahwita al-Ghadir, u još jednom izraelskom napadu na gusto naseljenu civilnu četvrt.

Teme
bejrutski napadi civilne žrtve iransko upozorenje izrael-libanon sukob pomorska blokada

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