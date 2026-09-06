Oglas

BEZ PRIMIRJA

Izrael napao Nabatieh: Četvero mrtvih i 20 ozlijeđenih u južnom Libanonu

author
Hina
|
06. ruj. 2026. 12:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Libanon
MAHMOUD ZAYYAT / AFP

U izraelskim napadima na područje Nabatiyeha na jugu Libanona poginule su najmanje četiri osobe, dok je 20 ljudi ozlijeđeno, izvijestila je libanonska državna novinska agencija NNA.

Oglas

Izraelska vojska također je napala i uništila bolnicu Ghandour u mjestu al-Nabatieh a-Fauqa, zgradu koja već godinama nije u funkciji. Prijavljeno je da ima ozlijeđenih.

Grad Nabatieh također je pogođen silovitim zračnim udarom čija je meta bila povijesna zgrada u vlasništvu brata zastupnika Nassera Jabera. Zgrada je ranije bila restoran i potpuno je uništena.

Napad je uzrokovao golemu štetu na zgradama regionalnog odjela za financije i odjela za poljoprivredu u Nabatiehu, koje se nalaze u objektu pokraj pogođenog mjesta.

Uredi su pretrpjeli štetu, prozori i vrata su razbijeni, a spisi i dokumenti razasuti su posvuda. Oštećeni su i deseci trgovina i kafića koji okružuju mjesto napada.

Ranije je izraelska vojska priopćila da je libanonska milicija Hezbolah napala izraelske vojnike u južnom Libanonu koristeći dva drona.

Pripadnici Izraelskih obrambenih snaga (IDF) srušili su jedan od njih. Nitko od vojnika nije ozlijeđen. Iz IDF-a su poručili kako ovo predstavlja grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libanona, dodajući da Izrael napada ciljeve u južnom Libanonu.

Izraelski informativni portal ynet, pozivajući se na sigurnosne izvore, naveo je da bolnica na području Nabatieha više nije bila u upotrebi te da ju je Hezbolah zloupotrebljavao kao bazu. Ove tvrdnje nisu mogle biti neovisno provjerene.

Teme
hezbolah idf izrael libanon napad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ