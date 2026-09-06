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Izrael napao Nabatieh: Četvero mrtvih i 20 ozlijeđenih u južnom Libanonu
U izraelskim napadima na područje Nabatiyeha na jugu Libanona poginule su najmanje četiri osobe, dok je 20 ljudi ozlijeđeno, izvijestila je libanonska državna novinska agencija NNA.
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Izraelska vojska također je napala i uništila bolnicu Ghandour u mjestu al-Nabatieh a-Fauqa, zgradu koja već godinama nije u funkciji. Prijavljeno je da ima ozlijeđenih.
Grad Nabatieh također je pogođen silovitim zračnim udarom čija je meta bila povijesna zgrada u vlasništvu brata zastupnika Nassera Jabera. Zgrada je ranije bila restoran i potpuno je uništena.
Napad je uzrokovao golemu štetu na zgradama regionalnog odjela za financije i odjela za poljoprivredu u Nabatiehu, koje se nalaze u objektu pokraj pogođenog mjesta.
Uredi su pretrpjeli štetu, prozori i vrata su razbijeni, a spisi i dokumenti razasuti su posvuda. Oštećeni su i deseci trgovina i kafića koji okružuju mjesto napada.
Ranije je izraelska vojska priopćila da je libanonska milicija Hezbolah napala izraelske vojnike u južnom Libanonu koristeći dva drona.
Pripadnici Izraelskih obrambenih snaga (IDF) srušili su jedan od njih. Nitko od vojnika nije ozlijeđen. Iz IDF-a su poručili kako ovo predstavlja grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libanona, dodajući da Izrael napada ciljeve u južnom Libanonu.
Izraelski informativni portal ynet, pozivajući se na sigurnosne izvore, naveo je da bolnica na području Nabatieha više nije bila u upotrebi te da ju je Hezbolah zloupotrebljavao kao bazu. Ove tvrdnje nisu mogle biti neovisno provjerene.
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