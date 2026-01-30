Izrael ponovno otvara granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta

Izrael će u nedjelju ponovno otvoriti granični prijelaz Rafah za putovanje ljudi između Gaze i Egipta, objavila je vladina agencija, što je prvo otvaranje praktično jedine rute prema palestinskom teritoriju ili iz njega još od svibnja 2024.
Oglas
Izraelska vladina agencija koja koordinira civilnu politiku u Gazi, COGAT, nije izvijestila koliko će dnevno stanovnika Gaze smjeti prijeći granicu od njih više od dva milijuna.
"Povratak stanovnika iz Egipta u Pojas Gaze bit će dopušten u koordinaciji s Egiptom samo za stanovnike koji su napustili Gazu za vrijeme rata i samo nakon prethodne sigurnosne provjere Izraela", objavio je COGAT.
Izrael je zauzeo granični prijelaz u svibnju 2024., otprilike devet mjeseci nakon početka rata u Gazi. Ponovno otvaranje bio je važan zahtjev u sklopu prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa o obustavi sukoba između Izraela i Hamasa, što je uslijedilo nakon primirja dogovorenog u listopadu.
Izrael je najavio da će ga ponovno otvoriti tek nakon što se ovaj tjedan pronađe tijelo i posljednjega izraelskog taoca u Gazi. Reuters je ranije izvijestio da Izrael želi ograničiti broj Palestinaca koji ulaze u Gazu preko graničnog prijelaza s Egiptom kako bi se zajamčilo da ih više izlazi nego ulazi, no Egipat se s tim nije složio.
Izvor upoznat s tom tematikom kazao je da će se prijelaz otvoriti unatoč aktualnim razgovorima između Egipta i Izraela o tome pitanju te je otkrio kako Izrael želi dopustiti povratak oko 150 ljudi dnevno.
Otvaranje će omogućiti samo prolaz ljudima, premda Gaza i dalje treba vitalnu pomoć, koja je, kako kažu humanitarne organizacije, otežana zbog izraelskih ograničenja.
"Mnogi u Gazi još uvijek žive u ruševinama bez temeljnih stvari i usluga te se svojski trude da budu na toplome usred teških zimskih uvjeta", rekla je predsjednica Međunarodnoga odbora Crvenog križa (MKCK) Mirjana Špoljarić u izjavi u petak.
Pozvala je da se restrikcije ublaže kada su posrijedi predmeti "dvojne namjene", poput primjerice vodovodnih cijevi i generatora, "ključnih za obnovu važne infrastrukture o kojoj ljudi ovise".
U skladu s politikom koja je prethodila napadu Hamasa na Izrael 7. listopada i ratu u Gazi koji je nakon njega uslijedio, Izrael pregledava kamione koji se kreću prema palestinskoj enklavi da bi zaustavio isporuku svih predmeta i stvari koje bi mogle imati potencijalno "dvojnu namjenu" - i civilnu i vojnu.
Gaza je opustošena poslije dvogodišnje izraelske ofenzive, nakon koje je veći dio Pojasa ostao u potpunim ruševinama, a gotovo čitavo stanovništvo u potpunosti je raseljeno.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas