Izrael vratio tijelo posljednjeg taoca iz Gaze

Izrael je vratio posmrtne ostatke posljednjeg taoca iz Pojasa Gaze, objavila je vojska u ponedjeljak, čime je ispunjen ključan uvjet prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u priobalnoj enklavi.
Posmrtni ostaci policijskog službenika Rana Gvilija su identificirani te će biti vraćeni radi ukopa, navela je vojska u priopćenju.
Gvilijevi ostaci su bili u Gazi otkako je ubijen tijekom napada palestinske militantne organizacije Hamas na jug Izraela 7. listopada 2023., koji je doveo do dvogodišnje izraelske ofenzive.
Izrael je rekao da će ponovo otvoriti prijelaz Rafah na granici s Egiptom, glavnu poveznicu Gaze sa svijetom, kada potraga za Gvilijevim ostacima bude dovršena.
Glasnogovornik vlade je na pitanje o tome kada će se granični prijelaz ponovo otvoriti odgovorio da to ne može odmah komentirati.
Palestinski odbor tehnokrata za upravljanje Gazom, koji podupiru Sjedinjene Američke Države, kazao je da će se granica otvoriti ovog tjedna.
Iduća faza sporazuma
Hamas i Izrael su u listopadu pristali na prekid vatre koji je trebao dovesti do potpunog zaustavljanja borbi i povratka svih živih i preminulih talaca u zamjenu za oslobađanje dijela Palestinaca iz izraelskih zatvora.
Gvili je bio jedan od 251 taoca koje su militanti oteli i odveli u Gazu tijekom svog napada 7. listopada 2023.
Kada je postignut sporazum o primirju, 48 talaca je i dalje bilo u Gazi, a za 28 se vjerovalo da su mrtvi, uključujući Gvilija.
Čak i prije nego što je Gvilijevo tijelo pronađeno, Trumpova administracija je najavila da će sporazum prijeći u iduću fazu, odnosno rekonstrukciju Gaze i demilitarizaciju teritorija.
Glasnogovornik Hamasa Hazem Kasem je rekao da pronalazak Gvilijevih posmrtnih ostataka potvrđuje predanost organizacije američkom planu za okončanje rata.
"Nastavit ćemo se pridržavati svih aspekata sporazuma, uključujući podupiranja nacionalne uprave za Gazu i osiguravanje njenog uspjeha", kazao je Kasem, što se odnosilo na odbor tehnokrata.
