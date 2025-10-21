UN: Doprema hrane u Pojas Gaze i dalje nedostatna, glad traje

UN-ov Svjetski program za hranu (WFP) objavio je u utorak da doprema pomoći u Pojas Gaze raste nakon proglašenja prekida vatre, ali i dalje je daleko manja od dnevnog cilja od 2000 tona jer su otvorena samo dva granična prijelaza i niti jedan prema sjeveru enklave gdje vlada glad.
U Pojas Gaze sada svakoga dana ulazi oko 750 tona hrane, po podacima WFP-a, ali to je i dalje daleko manje od potreba nakon dvije godine rata između Izraela i Hamasa.
Glasnogovornica WFP-a Abir Etefa rekla je na konferenciji za novinare u Ženevi da svi granični prijelazi moraju biti otvoreni kako bi se povećalo dopremu pomoći. A sada su otvorena samo dva - Kerem Shalom na jugu i Kissufim u središnjem dijelu enklave.
Dio hrane za djecu i trudnice stigao je na sjever enklave preko juga, ali to još niti izbliza nije dovoljno, rekla je.
"Nismo imali velike konvoje za grad Gazu niti sjever Pojasa Gaze", rekla je.
Hrana dopremljena do sada dovoljna je za oko pola milijuna ljudi za dva tjedna, rekla je. Mnogi stanovnici Pojasa Gaze čuvaju hranu koju dobiju za krizne situacije jer ne znaju koliko će prekid vatre potrajati, rekla je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
