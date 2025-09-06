Egipat:„Besmislica je tvrditi da Palestinci dobrovoljno odlaze“

„Ako u Gazi postoji umjetno izazvana glad, to je zato da se stanovnici istjeraju sa svoje zemlje. Reći da je to dobrovoljno raseljavanje je besmislica“, rekao je Badr Abdelatty na zajedničkoj konferenciji za medije s glavnim povjerenikom UN-ove agencije za palestinske izbjeglice Philippeom Lazzarinijem.