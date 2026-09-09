Izrael žestoko odgovorio Velikoj Britaniji: Naredio zatvaranje njenog konzultata

AFP / AHMAD GHARABLI

Izrael je obavijestio britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu da se mora zatvoriti te da će diplomati koji su ondje raspoređeni izgubiti akreditaciju u roku od 30 dana, rekao je izraelski dužnosnik i još dva izvora upoznata s tim pitanjem.

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Britanski predstavnici raspoređeni u koordinacijsku misiju za Gazu predvođenu SAD-om u Izraelu, kao i britanski diplomati sa sjedištem u Ramalahu, moraju napustiti zemlju u roku od sedam dana, rekla su ta dva izvora.

Ministar vanjskih poslova Gideon Saar je rekao da Britanija mora zatvoriti svoj konzulat u istočnom Jeruzalemu, koji je akreditiran pri Palestinskoj samoupravi, kao odgovor na britansko uvođenje sankcija izraelskim naseljima na Zapadnoj obali.

Uz Britaniju, Francuska i Kanada također su objavile da će zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja.

Izraelska vlada, koja je očekivala uvođenje tih sankcija, trebala bi se u srijedu sastati kako bi raspravila odgovor na poteze zemalja koje su se također pridružile britanskoj odluci, rekla su tri izvora upoznata s tim pitanjem.

Svi izvori govorili su pod uvjetom anonimnosti.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Francuska i Švedska, koje su podržale britansku odluku, također imaju konzulate u Jeruzalemu akreditirane pri Palestinskoj samoupravi.

Izrael je u prošlosti prisiljavao na zatvaranje diplomatskih ureda u Ramalahu, administrativnom glavnom gradu Palestinske samouprave. Kanada ima ured u Ramalahu.