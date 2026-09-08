Tri države uvele sankcije židovskim naseljima na Zapadnoj obali: "Odbijamo biti promatrači"

Roba koja potječe iz naselja uglavnom je poljoprivredna, uključujući svježe proizvode i vino, te čini samo mali dio ukupne trgovačke razmjene Izraela. Miliband je u utorak rekao da se Velika Britanija, Francuska i Kanada pridružuju Nizozemskoj, Irskoj, Belgiji, Španjolskoj i Norveškoj u zabrani robe ili planiranju zabrane robe sa Zapadne obale.