izraelska okupacija
Tri države uvele sankcije židovskim naseljima na Zapadnoj obali: "Odbijamo biti promatrači"
Velika Britanija objavila je u utorak, u koordinaciji s Francuskom i Kanadom, zabranu trgovine robom proizvedenom u židovskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, što su najnovije sankcije usmjerene protiv Izraela suočenog sa sve većom diplomatskom izolacijom.
Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband rekao je da Velika Britanija više ne može samo "upozoravati na" nepravdu i patnju, te je u donjem domu parlamenta izjavio da zemlja sada mora "djelovati" kako bi se suprotstavila širenju naselja.
"Danas odbijamo biti promatrači daljnje patnje i uništavanja rješenja s dvije države", rekao je Miliband.
SAD je, preko svog veleposlanika u Izraelu, već kritizirao nove britanske sankcije, dok su dva izraelska ministra pozvala na poduzimanje mjera protiv Velike Britanije.
Miliband, koji je postao britanski ministar vanjskih poslova u srpnju, također je rekao da je stajalište Velike Britanije da je okupacija Zapadne obale nezakonita, te da London vjeruje da se na područjima Zapadne obale provodi etničko čišćenje Palestinaca.
Utjecaj na šest milijardi funti (8,12 milijardi dolara) godišnje bilateralne trgovine vjerojatno će biti minimalan, a pojedinosti o tome kako će Ujedinjeno Kraljevstvo razlikovati robu koja potječe iz naselja na Zapadnoj obali od proizvoda proizvedenih u Izraelu nisu jasne.
Izraelska reakcija
Dva istaknuta izraelska ministra oštro su reagirala na taj potez. Ministar financija Bezalel Smotrich pozvao je na protjerivanje britanskog veleposlanika u Tel Avivu, a ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir zatražio je od Netanyahua da zatvori britanski konzulat u Istočnom Jeruzalemu, koji je akreditiran pri Palestinskoj samoupravi na Zapadnoj obali.
Izraelski predsjednik Isaac Herzog optužio je Veliku Britaniju za miješanje u predstojeće izraelske izbore, koji bi se trebali održati krajem listopada.
Međunarodnu zajednicu zabrinjava izraelski projekt naselja E1 na Zapadnoj obali nedaleko od Jeruzalema, koji bi razdvojio na dva dijela zemlju koju Palestinci traže za buduću neovisnu državu, a za koji je Miliband rekao da dovodi u opasnost rješenje s dvije države.
Smotrich je u utorak objavio napredak planova za 1000 novih stambenih jedinica u dva druga naselja na Zapadnoj obali. Ujedinjeni narodi, Palestinci i većina zemalja smatraju naselja nezakonitima prema međunarodnom pravu. Izrael to osporava.
Velika Britanija se 2025. godine pridružila drugim zemljama u priznavanju palestinske države kao sredstva za promicanje rješenja s dvije države, a u lipnju je sankcionirala izraelske mreže uključene u financiranje, omogućavanje i provođenje nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.
Odnosi Izraela i Ujedinjenog Kraljevstva sve su napetiji posljednjih godina. London kritizira postupanje Izraela u Pojasu Gaze, širenje naselja na Zapadnoj obali i sve češće napade doseljenika na Palestince.
Roba koja potječe iz naselja uglavnom je poljoprivredna, uključujući svježe proizvode i vino, te čini samo mali dio ukupne trgovačke razmjene Izraela. Miliband je u utorak rekao da se Velika Britanija, Francuska i Kanada pridružuju Nizozemskoj, Irskoj, Belgiji, Španjolskoj i Norveškoj u zabrani robe ili planiranju zabrane robe sa Zapadne obale.
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