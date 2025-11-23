Izvori za Reuters: SAD pokreće novu fazu operacija u Venezueli

Dva američka dužnosnika rekla su Reutersu da razmatrane opcije uključuju pokušaj svrgavanja Madura koji je na vlasti od 2013. Maduro tvrdi da ga Trump želi svrgnuti te da će se venezuelski građani i vojska oduprijeti svakom takvom pokušaju. Također je američke akcije okarakterizirao kao pokušaj preuzimanja kontrole nad venezuelskom naftom.