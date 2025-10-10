NYT: Maduro bacio Kubu u mrak i nudio Trumpu enormno bogatstvo, ali Venezuela ostaje američka meta

Prema izvorima upoznatima s pregovorima, Maduro je američkim kompanijama nudio dominantne udjele u postojećim i budućim projektima vezanim uz naftu i rudarstvo, povlaštene ugovore te preusmjeravanje izvoza sirove nafte s kineskog na američko tržište. Osim toga, Caracas bi ograničio suradnju s Kinom, Iranom i Rusijom na energetskom i rudarskom planu.