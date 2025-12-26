Jake kiše u Kaliforniji odnijele tri života

Jake kiše koje su padale proteklih dana u velikim dijelovima Kalifornije izazvale su poplave i klizišta te su odnijele tri života, prenio je BBC.
Oluje, za koje se očekuje da će trajati i tijekom petka, donijele su 27 cm kiše u neke dijelove okruga Los Angeles, izazvale evakuacije i onemogućile promet glavnim cestama.
Hitne službe morale su izvesti nekoliko akcija spašavanja, uključujući ljude zaglavljene u vozilima zbog porasta razina poplavnih voda.
Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je u srijedu izvanredno stanje u Los Angelesu i drugim okruzima južne Kalifornije.
Oko 100.000 ljudi u državi bez struje je od četvrtka navečer.
Američki centar za vremenske prognoze rekao je u četvrtak da su "moguće brojne poplave".
"Osim toga, mnogi potoci mogli bi nabujati, što bi potencijalno moglo utjecati na veće rijeke."
Policijska uprava iz San Diega izvijestila je da je u srijedu ujutro 64-godišnjaka iz San Diega ubilo srušeno drvo.
Još jedna 74-godišnja osoba poginula je tijekom vikenda u poplavi dok ju je policija pokušavala spasiti iz vozila u Reddingu, rekao je gradonačelnik lokalnim medijima.
U ponedjeljak je žena u 70-ima umrla nakon što ju je "veliki val srušio sa stijene i odnio u ocean" u državnom parku MacKerricher u okrugu Mendocino, priopćio je šerifov ured.
Upozorenja na evakuaciju na snazi su dio okruga San Bernardino u južnoj Kaliforniji, a za one u području zaljeva San Francisco u četvrtak ujutro izdana su hitna upozorenja za iznenadne poplave.
Brzina vjetra u području zaljeva premašila je 161 km/sat prema opservatoriju u blizini San Josea, izvijestio je San Francisco Chronicle.
U Altadeni, blizu Los Angelesa, pojavilo se klizište u području bez vegetacije koje je manje sposobno apsorbirati vodu. Područje je u siječnju ove godine ogoljeno požarom.
Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass proglasila je izvanredno stanje zbog oluja i upozorila stanovnike da budu oprezni na cestama tijekom prometne blagdanske gužve.
„Pozivam sve stanovnike Los Angelesa da ostanu na sigurnom i budu izuzetno oprezni na cestama ako baš moraju putovati“, poručila je. „Molim vas, nemojte olako shvatiti ovu oluju.“
