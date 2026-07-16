JD Vance optužio Izraelce: Utječu na mišljenje Amerikanaca o sporazumu s Iranom

Vance je branio sporazum o okončanju rata s Iranom postignut prošli mjesec, koji su kritičari u SAD-u i Izraelu napali jer nije odredio ograničavanje iranskog raketnog programa ni pružio jasan put za demontiranje njegovih nuklearnih postrojenja. Istovremeno je i ograničio djelovanje Izraela u ratu s militantima Hezbolaha u Libanonu.