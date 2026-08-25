Jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca ubijen pred benzinskom postajom, sve snimila kamera

Trenutak ubojstva Jušvajeva zabilježila je nadzorna kamera, prenosi Daily Mail. Na snimci se vidi kako muškarac odjeven u sivu trenirku s kapuljačom, crne hlače i bijelu kapu prilazi ulazu u benzinsku postaju, dok su mu ruke u džepovima. U istom trenutku iz objekta izlaze trojica muškaraca, među kojima je i Jušvajev.