PUCANJ U LEĐA I POTILJAK
Jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca ubijen pred benzinskom postajom, sve snimila kamera
Jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca, 40-godišnji Janis Jušvajev, ubijen je u nedjelju ispred benzinske postaje u Cezareji.
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Trenutak ubojstva Jušvajeva zabilježila je nadzorna kamera, prenosi Daily Mail. Na snimci se vidi kako muškarac odjeven u sivu trenirku s kapuljačom, crne hlače i bijelu kapu prilazi ulazu u benzinsku postaju, dok su mu ruke u džepovima. U istom trenutku iz objekta izlaze trojica muškaraca, među kojima je i Jušvajev.
Osumnjičeni potom nakratko glumi da ulazi u zgradu, a zatim se okreće, izvlači pištolj iz džepa trenirke i iz neposredne blizine puca Jušvajeva u potiljak.
Nakon toga automobilom bježi s mjesta događaja. Vozilo je desetak minuta kasnije pronađeno napušteno i zapaljeno u obližnjem gradu. Prema navodima, počinitelj je nosio i "hiperrealističnu silikonsku masku za lice" kako bi sakrio identitet.
Umro u bolnici
Izraelska policija priopćila je da je Jušvajev bio vođa kriminalne skupine povezane sa židovskom zajednicom Kavkaza. Nekoliko je puta ranije bio uhićen zbog sumnje da je sudjelovao u nasilnim kaznenim djelima, među kojima su pucnjave, napadi granatama i paljenje vozila, no nikada nije osuđen.
Policijski izvor ranije je tamošnjim medijima rekao da je Jušvajeva bilo teško osuditi jer "gotovo nikad ne razgovara telefonom" i ljudi su mu "potpuno odani".
Iako je prevezen u bolnicu, liječnici su ubrzo potvrdili njegovu smrt. Priopćeno je da "nije imao puls i nije disao te je pretrpio teške ozljede".
Policija je ubojstvo okarakterizirala kao "kriminalno motivirano" te pokrenula potragu za osumnjičenim. U potrazi su postavljene barikade na cestama, a angažiran je i helikopter, piše Daily Mail.
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