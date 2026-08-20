TJERALICA ZA ZVICEROM
Crna Gora nudi 500.000 eura za informacije koje bi dovele do uhićenja vođe kavačkog klana
Crnogorsko Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je nagradu od 500.000 eura za informacije koje bi mogle izravno pomoći u lociranju i uhićenju Radoja Zvicera (42), crnogorskog državljanina za kojim je raspisana Interpolova crvena tjeralica.
Oglas
Crnogorska policija nudi pola milijuna eura za vjerodostojne informacije koje bi dovele do lociranja i uhićenja Radoja Zvicera, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica.
Za Zvicerom je raspisana međunarodna tjeralica zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubojstva, ubojstva, teškog ubojstva putem poticanja, ubojstva u pokušaju putem poticanja, neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih tvari te pranja novca.
"Obavijest se smatra vjerodostojnom ako kumulativno ispunjava uvjete da sadrži točne i provjerljive podatke koji omogućavaju lociranje i uhićenje osobe, da je neposredno pridonijela operativnim aktivnostima policije i da ima odlučujući značaj za uspješno uhićenje. Radi omogućavanja neposredne, povjerljive i institucionalno zaštićene komunikacije, obavijest se dostavlja osobnim obraćanjem isključivo direktoru Uprave policije i/ili pomoćniku direktora nadležnom za borbu protiv kriminala i/ili načelniku Specijalnog policijskog odjela", navodi MUP.
Crnogorska policija ističe da je obavijest potrebno unaprijed najaviti kako bi se dogovorio termin za neposredni razgovor. To je moguće učiniti na telefonske brojeve 020 241-964, direktora Uprave policije, 020 245-020, pomoćnika direktora nadležnog za borbu protiv kriminala, te 020 674-985, načelnika Specijalnog policijskog odjela.
O isplati nagrade odlučuje Vlada Crne Gore, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, nakon obrade i procjene vjerodostojnosti dostavljenih informacija, uzimajući u obzir načelo pravičnosti.
"Podaci o osobi koja dostavi obavijest, uključujući njezin identitet, bit će u potpunosti zaštićeni. Pravo na nagradu ne pripada osobi koja je već raspolagala podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže obitelji, kao ni osobama koje su na bilo koji način sudjelovale u počinjenju kaznenih djela za koja je raspisana međunarodna tjeralica", navodi se u priopćenju MUP-a.
Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer u jednom je kaznenom postupku u Crnoj Gori pravomoćno osuđen na 16 godina zatvora, dok je u drugom prvostupanjski osuđen na 40 godina dugotrajnog zatvora.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas