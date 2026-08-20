Crna Gora nudi 500.000 eura za informacije koje bi dovele do uhićenja vođe kavačkog klana

"Podaci o osobi koja dostavi obavijest, uključujući njezin identitet, bit će u potpunosti zaštićeni. Pravo na nagradu ne pripada osobi koja je već raspolagala podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže obitelji, kao ni osobama koje su na bilo koji način sudjelovale u počinjenju kaznenih djela za koja je raspisana međunarodna tjeralica", navodi se u priopćenju MUP-a.