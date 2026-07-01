EU pred izazovom: Balkanska mafija širi utjecaj i jača, izbacili su posrednike, postaju sigurnosna prijetnja

U izvješću se upozorava i na rast ilegalne trgovine preinačenim vatrenim oružjem. Riječ je o oružju koje je izvorno namijenjeno ispaljivanju manevarskog streljiva, ali je prepravljeno za uporabu bojevog streljiva. Takvo se oružje najčešće uvozi iz Turske i sa Zapadnog Balkana, a sve češće završava u rukama mreža za krijumčarenje migranata.